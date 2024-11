Esse empresário falido ficou milionário vendendo pedras como animais de estimação

Gary Dahl era um publicitário sem sorte quando, em 1975, transformou algo que ninguém jamais imaginaria num sucesso absoluto: pedras de estimação. Parece improvável, mas é a pura verdade. Pedras comuns, vendidas como se fossem bichinhos de estimação, com direito a casinha de transporte e manual de cuidados. Uma piada que rendeu milhões.

Foi em um bar tomando uma cerveja que a ideia apareceu. Enquanto ouvia seus amigos desabafarem sobre os desafios e as despesas de ter animais de estimação, ele sugeriu que adotassem uma pedra – afinal, elas não fazem bagunça, não adoecem, nem latem. Todos riram, é claro. Mas Gary percebeu que ali havia algo mais do que uma piada.

Gary Dahl conquistou o público com pedras de estimação em 1975 e gerou uma fortuna em poucos meses ((San Francisco Chronicle / Associated Press))

Nascia uma ideia – e um plano de ação

Sem demora, ele começou a trabalhar em um plano para transformar sua ideia em um produto de verdade. Ele comprou pedras comuns importadas de uma praia no México e as colocou em pequenas caixas de papelão. Foi assim que nasceu as Pet Rocks.

Transforme suas vendas com técnicas comprovadas: esta aula virtual revela os segredos para fechar negócios com mais eficiência; saiba mais aqui

Em cada caixa, colocava palha para dar um ar de aconchego e orifícios para “respiração”. E, claro, o toque final: um manual de cuidados para o novo pet, que ensinava, por exemplo, como fazer a pedra "sentar" ou "ficar em silêncio".

Era uma sátira ao consumismo e ao próprio conceito de “responsabilidade” de ter um animal. Mas a verdade é que Gary estava oferecendo às pessoas algo inesperado — uma dose de humor embalada para presente.

O lançamento aconteceu pouco antes do Natal e, para a surpresa de muitos (e talvez do próprio Dahl), a ideia se tornou um fenômeno de vendas.

Nos Estados Unidos – marcados pela crise do petróleo e pelo peso da Guerra do Vietnã – as Pet Rocks chegaram como um alívio cômico. A imprensa abraçou o produto com entusiasmo e as pedras começaram a aparecer em programas de TV e nas manchetes de jornal.

Pessoas do país inteiro correram para comprar sua pedra de estimação, que custava cerca de US$ 3,95 – um valor que, somado aos milhões de pedras vendidas, rendeu a Gary Dahl uma verdadeira fortuna em questão de meses. Segundo o The New York Times, o dinheiro permitiu ao empresário comprar um carro de luxo e se mudar para uma casa com uma piscina maior.

Pet Rocks: a incrível história de quem soube vender uma piada e ficou milionário

O sucesso teve fim, mas deixou muitas lições

Como tudo que explode rápido demais, o sucesso das Pet Rocks teve um fim súbito. Depois de cerca de seis meses, as vendas começaram a cair. As pessoas perceberam que tinham comprado, literalmente, uma pedra. E o efeito surpresa que alimentou as vendas foi perdendo força.

Esta aula virtual ensina as estratégias de vendas imbatíveis para conquistar qualquer cliente e em qualquer situação; assista clicando aqui

Mas a história de Gary Dahl e das Pet Rocks deixa algumas lições valiosas para executivos e líderes de vendas sobre inovação, o valor da simplicidade e o poder de uma experiência de compra única.

Abaixo, estão as principais lições que executivos podem tirar para incentivar seus times a vender mais. Confira.

Criatividade e humor. Incentive abordagens novas e criativas que usem humor e autenticidade para atrair clientes.

Venda a experiência e não o produto. Foque em como o produto faz o cliente se sentir e a experiência que ele oferece.

Valorize a simplicidade. Mantenha o processo e a abordagem simples, mas significativos, para facilitar a conexão com o cliente.

Saber aproveitar o tempo certo é essencial. Ensine sua equipe a ler o momento certo e o contexto cultural para lançar ou promover produtos.

Incentive a experimentação. Crie uma cultura que permita erros, valorizando testes e aprendizados.

Conte uma história. Encoraje os vendedores a criar uma narrativa para cada produto, aumentando a conexão emocional com o cliente.

Seu time pode vender muito mais: essa aula gratuita mostra como você pode motivá-los a fazer isso; assista agora aqui

Faça seu time vender mais

De olho em que deseja motivar um time a fechar vendas com mais assertividade, a EXAME Corporate Education, um ecossistema completo focado em promover uma cultura de aprendizagem nas empresas, apresenta a masterclass ‘A Arte de Fechar Vendas’.

Apresentada por Felipe Zorzi, mestre em neurociência do consumidor, a aula é voltada para quem deseja ser um vendedor mais assertivo. Veja o que você aprenderá:

Como fazer os primeiros contatos com o cliente

Boas práticas para uma venda de sucesso

Como lidar com as respostas (negativas ou positivas) do cliente

E muito mais!

Para acessar o conteúdo, basta clicar aqui.

*Este conteúdo é apresentado por EXAME Corporate Education.