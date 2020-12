Com foco em PMEs, banco Original chega a 4 milhões de clientes

O Banco Original, primeiro banco a realizar abertura de conta corrente online digital ou pelo celular, acaba de atingir a marca de 4 milhões de clientes. O banco, criado em 2011, havia chegado a 3,5 milhões de clientes em maio deste ano e desde janeiro de 2019 teve um crescimento na base de clientes de 571%.

“Estamos muito satisfeitos com esse marco, ainda mais em um ano tão desafiador. Nosso objetivo é ser um banco digital completo que facilite a vida dos clientes e sua relação com o dinheiro”, afirma Alexandre Abreu, presidente do Banco Original, em nota.

Pequenas empresas

Desde o início de 2019, o Original vem criando novos serviços e produtos. Nesse período, um dos focos foi no público de empreendedores e, para isso, o banco lançou a Conta Pessoa Única, que une em único app as contas PF e PJ, mas com gestão totalmente distinta para cada conta. Ainda pensando nesse público, o banco ampliou a oferta para empresas com mais de um sócio, o Original Empresas. O Original oferece ainda serviços de adquirência para seus clientes PJ.

No início de novembro, o banco lançou uma plataforma virtual focada em pequenas empresas que queiram vender online. Em parceria com a Venda+, empresa especializada em e-commerce, o banco desenvolveu uma ferramenta que permite que qualquer lojista crie em dez minutos uma loja completa para vender pela internet.

Os pequenos e médios empreendedores podem usar o sistema da Venda+ para cadastrar seus produtos, montando uma vitrine virtual, e recebendo os pagamentos via cartão de crédito. O sistema está integrado ao Google Meu Negócio, o que aumenta a exposição da marca no buscador do Google.

Pix e cashback

O banco também apostou no PIX, solução de pagamentos instantâneos do Banco Central disponível desde novembro. O Original começou a comunicar a modalidade aos clientes a partir de agosto, e usou inteligência artificial no pré-cadastro das chaves de acesso da solução de pagamentos instantâneos. Além disso, os empreendedores também poderão usar a solução sem custo de tarifa.

Durante a pandemia, o Original ofereceu cashback na restituição do imposto de renda e no auxílio emergencial, além da redução de juros e postergação de prazos para pagamentos de dívidas. O banco atua ainda com a carteira digital PicPay.