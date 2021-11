Clínica internacional de medicina baseada em cannabis chega ao Brasil

Depois de inaugurar unidades no Peru e no México, a Q2 Clinic chegou ao Brasil. É uma clínica médica fundada pela empresa de saúde Quantum Life Sciences e prescreve tratamento com base no canabidiol, substância sem efeitos psicoativos retiradas da maconha.

O uso da substância canabidiol é permitido pela Anvisa desde 2015, mas precisa de prescrição médica especializada. Até 2020, a única forma de acessar os produtos era por compras online de marcas importadoras. No entanto, a Anvisa já permite agora a venda das marcas em farmácias, depois de passar por um rigoroso processo.

O CBD traz melhorias comprovadas em pesquisas científicas a epilepsia refratária, rigidez muscular devido à esclerose múltipla e dor crônica. A observação clínica também demonstra bons resultados para insônia e ansiedade.

“Estamos entusiasmados para dar nosso primeiro passo no Brasil e planejamos operar em todas as principais cidades do país entre os próximos seis a nove meses. Atualmente, oferecemos consultas virtuais para chegar a qualquer pessoa de forma acessível e segura, além da opção de atendimento presencial em São Paulo ”. menciona Florencia Nijensohn, CEO da Q2 Clinic.

A prescrição de canabidiol tem crescido no país. No entanto, os médicos prescritores ainda são poucos, já que precisam passar por capacitação. Em 2019, ­foram cerca de 8.500 autorizações para a compra internacional (algumas recorrentes pelo mesmo comprador). Em 2020 foram 15.800, segundo a Anvisa

Além da Q2 Clinic, outras empresas já têm operado com únicas físicas para consultas no Brasil, como o Centro de Excelência Canabinoide (CEC) e a clínica Gratival, que têm unidades em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba.