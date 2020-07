Cliente que perder o emprego poderá devolver carro para Ford nos EUA

A Ford quer tranquilizar os consumidores do mercado americano, em meio às incertezas da economia e o ambiente deteriorado pela pandemia do novo coronavírus. A montadora acaba de lançar um programa que garante a devolução do carro caso o cliente perca o emprego até um ano depois da negociação.

“Parece que, neste momento, a economia está em fase de recuperação, com as pessoas querendo que as coisas voltem ao normal, mas elas ainda estão um pouco nervosas em relação ao futuro”, diz Mark LaNeve, vice-presidente de marketing, vendas e serviços da Ford nos Estados Unidos. “Queremos que nossos clientes saibam que entendemos isso e estamos aqui para apoiá-los em suas decisões de compra.”

O programa Ford Promise prevê que os clientes que compram (ou alugam por leasing) um veículo novo ou usado através de financiamento Ford Credit e depois perdem o emprego poderão devolver o veículo em um prazo de até um ano.

A Ford avaliará o veículo usando o valor médio de troca da associação de concessionárias local (Nada, na sigla em inglês), reduzirá o saldo pendente do cliente por esse valor e abrirá mão de 15.000 dólares adicionais. O comprador será responsável por qualquer diferença restante.

Pesquisa da consultoria Cox Automotive indica que pelo menos 32% dos clientes americanos em potencial estão postergando a compra do automóvel, citando incertezas no mercado e temor de desemprego. A ação da montadora visa principalmente estes consumidores.

O mercado americano é o berço da montadora e o mais importante para a marca, juntamente com a China.

Procurada, a Ford do Brasil ainda não se posicionou sobre a chegada do programa ao mercado brasileiro.