Chocolates Brasil Cacau lança plataforma e dá desconto na linha Brasilidades

A rede Chocolates Brasil Cacau, que tem mais de quatrocentas lojas espalhadas pelo Brasil, lançou nesta semana a Plataforma Brasilidades, trazendo como matéria-prima sabores que são tipicamente brasileiros e unanimidade em todas as região do país, como brigadeiro, beijinho, paçoca, pé de moleque.

“Tal qual o Brasil, precisávamos de uma linha que fosse robusta e diversa, que traduzisse o Brasil na sua mais pura essência. Entendemos que é hora de, como marca, reafirmarmos a nossa natureza que é recheada de Brasilidades e, a partir dessa nova plataforma, tomar como nosso o território de uma marca que é feita por brasileiros para todo brasileiro”, explica Carlos Paschoal, diretor executivo da Brasil Cacau.

Como parte do plano de lançamento da linha, durante a semana da Independência a marca positivou as suas lojas com todos os itens de Brasilidades estão com desconto de até 20% e ativações diferenciadas em celebração ao bicentenário da independência do Brasil.

“A linha já é recorde absoluto de vendas e vai ser uma das grandes protagonistas do Natal Brasil Cacau. Temos orgulho de ser uma marca brasileira que ama o Brasil com todas as suas peculiaridades e que usa como principal insight criativo o brasileiro e toda a sua genialidade, alegria e entusiasmo", diz Renata Vichi, CEO da Chocolates Brasil Cacau.

"Temos encabeçado muitos movimentos na companhia e já entramos no segundo semestre crescendo 24%. Até o fim do ano vamos inaugurar 30 novas lojas e a expectativa é que fechemos 2022 com 47% de crescimento em relação a 2021”, conclui.

