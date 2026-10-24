Resort bilionário em SC investe R$ 60 milhões para transformar bem-estar em luxo

RESUMO ＋ A incorporadora All Wert vai investir R$ 60 milhões no Gaia All Resort, complexo de wellness dentro do All Resort Club Residence, em Porto Belo, Santa Catarina. O espaço terá cerca de 7 mil metros quadrados, mais de 40 ambientes de atividades físicas, recuperação e relaxamento, e abertura prevista para o primeiro trimestre de 2030.

A incorporadora All Wert vai investir R$ 60 milhões na construção de um complexo de wellness dentro do All Resort Club Residence, empreendimento imobiliário de alto padrão localizado em Porto Belo, no litoral de Santa Catarina.

Batizado de Gaia All Resort, o novo espaço terá aproximadamente 7 mil metros quadrados e mais de 40 ambientes dedicados a atividades físicas, recuperação muscular, longevidade e relaxamento.

O centro de bem-estar será construído dentro do setor Terra, uma das etapas do resort de 370 hectares que a incorporadora desenvolve na Costa Esmeralda. As obras já começaram e a previsão é que o espaço entre em operação nos três primeiros meses de 2030.

O investimento faz parte da estratégia da empresa de reunir moradia, esporte e serviços de lazer em um único empreendimento. O resort já conta com um campo de golfe e prevê outras estruturas, como um centro de tênis com a marca de Rafael Nadal e uma piscina de ondas artificiais.

"Ele tem mais de 40 espaços. Ele tem cinco experiências termais, com vitality pool, com três níveis diferentes, tem recovery lounge, enfim, tem uma série de ambientes voltados para relaxamento", afirma Richard Schwambach, CEO da All Wert.

Como será o novo espaço de wellness

O Gaia All Resort será dividido entre áreas para exercícios físicos, tratamentos, recuperação e relaxamento. Dos ambientes previstos, 16 serão voltados a exercícios, desempenho físico, longevidade e recuperação, enquanto outros 24 terão serviços de relaxamento, estética, tratamentos e autocuidado. O projeto também inclui duas piscinas.

Entre os equipamentos previstos estão uma academia, uma piscina semiolímpica de natação e um espaço destinado à recuperação física após exercícios, chamado de Recovery Lounge.

A estrutura também terá cinco experiências termais e uma piscina chamada Vitality Pool, distribuída em três níveis. A proposta é oferecer diferentes tipos de atividades em um mesmo local, permitindo que os moradores alternem exercícios, tratamentos e períodos de descanso.

Estrutura de wellness: complexo reunirá mais de 40 ambientes, incluindo academia, piscinas, espaços de tratamento e recuperação. (All Wert/Divulgação)

Outro ambiente será o Mind Spa, voltado ao relaxamento por meio de experiências sensoriais. Segundo Schwambach, a empresa pretende utilizar equipamentos semelhantes aos encontrados em spas da Europa e da Ásia, com atividades destinadas à redução do estresse, à concentração e ao descanso.

"Um dia ele quer fazer mais atividade, outro dia ele quer fazer mais recovery, outro dia ele está mais estressado, quer fazer um Mind Spa", afirma o executivo, ao explicar como os moradores poderão utilizar os diferentes espaços.

O Gaia ficará dentro do setor Terra, que reúne aproximadamente 200 mil metros quadrados de construção. O nome do novo centro faz referência à figura de Gaia, associada à Mãe Terra na mitologia grega, e à localização do espaço na região central desse setor.

Segundo a incorporadora, os R$ 60 milhões anunciados serão destinados às estruturas de fitness e spa. O valor, portanto, não representa o custo total de construção do setor Terra.

Como estão as obras do resort em Santa Catarina

O All Resort Club Residence ocupa uma área de 370 hectares em Porto Belo, a cerca de 69 quilômetros de Florianópolis. O projeto combina condomínios residenciais, lotes, equipamentos esportivos e serviços de lazer, com implantação dividida em etapas até 2040.

A projeção da incorporadora é que o empreendimento alcance aproximadamente R$ 20 bilhões em valor geral de vendas (VGV) ao longo de todo o desenvolvimento.

O primeiro equipamento entregue foi o campo de golfe, que recebeu investimento de aproximadamente R$ 400 milhões. A estrutura começou com nove buracos e tem previsão de expansão para 18, incluindo iluminação para partidas noturnas.

Outra etapa é o Rafa Nadal Tennis Center, primeira unidade da marca na América do Sul. O projeto reúne 126 lotes residenciais e tem VGV estimado em R$ 600 milhões. Segundo Schwambach, as obras do centro de tênis já começaram, com entrega prevista para 2028.

A empresa também prepara o Setor Beach, que terá uma piscina de ondas artificiais com tecnologia da espanhola Wavegarden. O equipamento tem investimento estimado em R$ 200 milhões e ficará integrado a uma praia artificial com aproximadamente um quilômetro de extensão, além de restaurantes, clube e outros espaços de lazer.

O CEO diz que as obras da piscina de ondas comecem em 2027. Já o Golf View, primeiro edifício residencial previsto para entrega no complexo, tem conclusão programada para maio de 2027.

A incorporadora trabalha com a expectativa de concluir até 2031 um ciclo que inclui o campo de golfe, as estruturas de lazer do Terra, o Gaia, o centro de tênis e a piscina de ondas. O desenvolvimento imobiliário completo continuará em outras etapas até 2040.

Novo investimento: centro de bem-estar será integrado ao All Resort Club Residence, com abertura prevista para o início de 2030. (All Wert/Divulgação)

Qual é a estratégia da incorporadora para os próximos anos

A All Wert pretende concentrar seus investimentos em Santa Catarina pelos próximos anos, antes de avaliar projetos semelhantes em outros estados.

Segundo Schwambach, embora o resort esteja localizado no litoral catarinense, a empresa comercializa imóveis para compradores de diferentes regiões do país, especialmente São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A expectativa da incorporadora é ampliar suas vendas de R$ 800 milhões em 2025 para R$ 1,5 bilhão em 2026.

A construção dos equipamentos esportivos e de bem-estar faz parte desse modelo de negócios. A empresa pretende associar os imóveis residenciais a uma infraestrutura permanente de lazer, com administração centralizada pela própria incorporadora e acesso dos proprietários por meio de um sistema de membros vinculado às unidades imobiliárias.

A conclusão das principais estruturas está prevista para 2031. A partir desse momento, a companhia pretende avaliar se há espaço para levar o modelo a outras regiões do país.