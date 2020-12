Casa Verde e Amarela com três quartos e quadras de tênis?

A construtora e incorporadora Prestes nasceu em 2009 nos Campos Gerais, centro-leste do estado do Paraná, a partir do sonho de seu diretor-presidente, Breno Prestes, de se tornar empreendedor. “Eu admirava muito a rotina do meu pai, empresário do setor de agronegócio, e a forma como ele conduzia os negócios. Ele conseguia ter um dia bacana e escolhia a dedo os sócios e as pessoas com quem trabalhava, contribuindo com o que tinha de melhor a oferecer”, lembra Prestes.

Foi do pai que também veio o incentivo para estudar engenharia civil. “Meu pai me instruiu a fazer engenharia para ter mais capacidade de resolver problemas”, diz o executivo. E foi o que ele fez. Uma das primeiras tentativas de empreender ocorreu aos 25 anos, quando, durante um MBA de gestão de obras e edificações, Prestes decidiu, ao lado de um colega, construir uma casa modelo popular e totalmente sustentável.

O imóvel foi erguido por um custo zero, em parceria com fornecedores, e entregue a um dos funcionários da fazenda de seu pai. Para replicar o modelo, Prestes percebeu a necessidade de buscar apoio da Caixa Econômica Federal para escalonar o negócio.

Programa Casa Verde e Amarela

Em 2009, com o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida – hoje Programa Casa Verde e Amarela –, o empresário viu a oportunidade de voltar a construir. Sem dinheiro para investir, fez parcerias com donos de terrenos e fornecedores. “No dia seguinte ao anúncio do governo, eu já sabia tudo sobre o programa. Em 2009, construí duas casas; em 2010, foram 64.”

De lá para cá, a Prestes foi ganhando espaço no mercado e hoje figura entre as maiores construtoras de imóveis populares do Paraná. Desse 2009, foram mais de 5.000 unidades habitacionais entregues e, até o final deste ano, outras 4.500 unidades estarão em obras. “Nossa meta é produzir 5.000 imóveis e entregar outros 5.000 a cada ano”, diz o executivo.

Para isso, ele conta com talentos como o executivo e cofundador da Prestes Felipe Spinello, atualmente diretor de operações da empresa; Eduardo Consorte, que de integrante do time passou a sócio e responde pela diretoria executiva de inteligência imobiliária; conselheiros de peso, como Alceu Duilio Calciolari, ex-presidente da Gafisa; e parceiros que apoiam a empresa em áreas como gestão, estratégia, auditoria e inovação, entre os quais Grant Thornton, Deloitte, Fundação Dom Cabral, Falconi e Deloitte. “Hoje, de 10% a 15% dos nossos clientes são investidores que enxergam no aluguel uma oportunidade de ganhos”, afirma Prestes.

Casas “populares de alto padrão”



Vista Oficinas, em Ponta Grossa, no Paraná: eleito pelo GRI Awards um dos três melhores projetos residenciais do Brasil

Um dos segredos da construtora está no alto padrão de entrega das obras. Além de usar material de qualidade, a empresa faz questão de manter distância entre as torres para “oxigenar” as obras e construir, nos espaços comuns, bulevares e até quadras de tênis. A Prestes também tem investido em joint ventures com empresas escaláveis e capazes de entregar valor aos moradores, como internet mais barata e placas de energia solar.

“Nossa próxima meta é construir mini-shoppings onde as pessoas possam encontrar tudo para seu dia a dia”, afirma Prestes. Um dos reconhecimentos veio no ano passado, quando o Vista Oficinas, da Prestes, foi eleito pelo GRI Awards – uma das principais premiações do setor – um dos três melhores projetos residenciais do Brasil. Entre os diferenciais do empreendimento está o afastamento entre as torres, o design contemporâneo das fachadas e a configuração da planta, com três dormitórios (um deles, suíte), ampla área de lazer, salão gourmet equipado com forno de pizza, espaço zen e um local para lavagem de carros.

“O prêmio mostra que estamos no caminho certo e que é válida a nossa ousadia de fazer mais por menos”, diz Prestes. Prova dessa ousadia é também o programa de expansão da construtora para Curitiba e para cidades do norte do Paraná, como Londrina e Maringá. Com produtos voltados para clientes de renda acima de 5.000 reais, financiados pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), a Prestes Construtora e Incorporadora lançou recentemente seu primeiro empreendimento em Curitiba, já voltado para a região metropolitana da capital. Com um novo foco, a proposta é oferecer produtos diferenciados, com alto valor agregado e preços competitivos para o mercado.

Infraestrutura para os moradores

A construtora também tem a preocupação de ir além do que a Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) estipula como condição para o início de uma obra. “Nossos projetos contemplam pavimentação, revitalização de praças, construção de pontos de ônibus, creches e escolas. São quase 5 milhões de reais previstos para os próximos três anos – um investimento cinco vezes maior do que o estabelecido por lei”, diz Prestes.

Em 2018, a construtora e incorporadora fundou o Instituto Vida Prestes, uma organização sem fins lucrativos que promove aulas de tênis, judô e musicalização para a população carente. Entre as iniciativas entregues neste ano estão a doação de 100 kits com produtos de higiene ao Pronto-Socorro de Ponta Grossa; a construção de uma cozinha e de um refeitório em uma comunidade que atende ex-moradores de rua; e a entrega de uma casa a uma família que perdeu o imóvel em um incêndio.

Todas as ações contam com a participação de colaboradores da companhia e condôminos de obras entregues por ela. “Nosso mantra para o crescimento é contratar pessoas certas, que tenham fit com nossa cultura. Isso porque, no final, o que faz a diferença são os profissionais engajados, e não os executivos formados no mercado”, diz Prestes. “Nosso maior patrimônio são as pessoas que acreditam na gente.”