Carros mais vendidos 2020: 5 modelos que se destacam na pandemia

Com a pandemia do novo coronavírus, as montadoras vêm revisando as estratégias para sobreviver em um cenário de queda de mais de 30% das vendas no ano. Com isso, o ranking de emplacamentos de veículos tem registrado mudanças constantes, com velhas conhecidas do público voltando ao pódio.

Uma delas é a Fiat. Após liderar o mercado por 13 anos consecutivos até 2014, a marca perdeu a dianteira para o bem-sucedido Chevrolet Onix, que permanece no topo até hoje. No entanto, em setembro, a picape de entrada da marca italiana, a Strada, liderou as vendas totais de automóveis e comerciais leves no país, desbancando o compacto da General Motors.

O compacto Argo, também da Fiat, escalou o ranking de mais vendidos em setembro e fechou o mês como o quarto modelo mais emplacado do mercado de automóveis.

Outra antiga conhecida do pódio do setor automotivo, a alemã Volkswagen, vem conseguindo êxito ao elevar as vendas de dois modelos na pandemia. Um deles é o SUV T-Cross, que no acumulado do ano figura como sexto automóvel mais vendido do país. Em julho, o utilitário foi líder do mercado total, ultrapassando o Onix.

O compacto Gol também vem subindo no ranking dos mais vendidos e, em setembro, foi o segundo automóvel mais emplacado do país. O modelo foi líder do mercado brasileiro durante 27 anos consecutivos.

Além do seu campeão de vendas compacto, a GM também conseguiu colocar o SUV Tracker como sexto automóvel mais vendido do país em setembro, após o lançamento da nova geração em meados de março, que agradou os consumidores.

Vale lembrar que boa parte do desempenho de comerciais leves (como a Strada) e compactos (como o Gol e o Onix) se deve às vendas para frotistas, grandes clientes das montadoras e que, em tempos de crise, se tornam a tábua de salvação da indústria automotiva.

Ranking da Fenabrave

Os 10 automóveis mais vendidos em setembro

1º Onix (Chevrolet)

2º Gol (Volkswagen)

3º HB20 (Hyundai)

4º Argo (Fiat)

5º Onix Plus (Chevrolet)

6º Tracker (Chevrolet)

7º Compass (Jeep)

8º Ka (Ford)

9º Renegade (Jeep)

10º Mobi (Fiat)

Os 10 automóveis mais vendidos no acumulado do ano

1º Onix (Chevrolet)

2º HB20 (Hyundai)

3º Onix Plus (Chevrolet)

4º Gol (Volkswagen)

5º Ka (Ford)

6º T-Cross (Volkswagen)

7º Argo (Fiat)

8º Renegade (Jeep)

9º Kwid (Renault)

10º Compass (Jeep)

Os 10 comerciais leves mais vendidos em setembro

1º Strada (Fiat)

2º Toro (Fiat)

3º Hilux (Toyota)

4º S10 (Chevrolet)

5º Saveiro (Volkswagen)

6º Fiorino (Fiat)

7º Ranger (Ford)

8º L200 (Mitsubish)

9º Amarok (Volkswagen)

10º Frontier (Nissan)

Os 10 comerciais leves mais vendidos no acumulado do ano

1º Strada (Fiat)

2º Toro (Fiat)

3º Hilux (Toyota)

4º Saveiro (Volkswagen)

5º S10 (Chevrolet)

6º Ranger (Ford)

7º Fiorino (Fiat)

8º Amarok (Volkswagen)

9º L200 (Mitsubish)

10º Montana (Chevrolet)