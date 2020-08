Os SUV’s mais vendidos no ano – categoria mais amada pelos brasileiros

Em julho, o hatch Onix da montadora GM perdeu o posto de carro mais vendido depois de passar cinco anos na liderança. Ele foi ultrapassado pelo SUV T-Cross, da Volkswagen. O SUV teve 10.211 novas unidades emplacadas em julho, acima das 9.716 do Onix.

No ano, o hatch da GM mantém a liderança com 69.979 vendas, contra 30.806 unidades do SUV da Volks, de acordo com levantamento feito pela Fenabrave.

A nova liderança no ranking demonstra a paixão brasileira pelos SUV’s. A categoria é a mais presente entre as vendas de carros novos, representando 31% dos emplacamentos até agora – no ano passado, eram 25,7%. Dessa forma, os SUV’s ultrapassaram esse ano as vendas de hatchs pequenos, que têm 30,6% do mercado – ano passado, essa participação era de 33,7%.

Com essa mudança, a Volkswagen também ultrapassou a GM em participação de mercado. A GM, normalmente líder do mercado, ficou com 18,9% de participação em julho e a rival a ultrapassou com 20,3% do mercado.

A venda de automóveis alcançou 134.944 unidades em julho, de acordo com a Fenabrave. O número é 31,8% superior a junho, mas 31,1% inferior ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a queda é de 38,8% nas vendas de carros novos.

Veja abaixo os SUV’s mais vendidos no acumulado do ano.