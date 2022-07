O que o Grupo Carrefour Brasil tem a ganhar com a compra do Grupo BIG?

A compra do Grupo BIG (dono das marcas BIG, BIG Bompreço, Super Bompreço, Nacional, Maxxi Atacado, Sam's Club, TodoDia e de postos de combustíveis) pelo Grupo Carrefour Brasil – considerado o maior varejista alimentar do país –, diz muito sobre os próximos passos da companhia.

Com a união, aprovada em maio deste ano, o Grupo Carrefour Brasil pretende aumentar sua presença em regiões como Sul e Nordeste, onde identificou um forte potencial de crescimento; expandir formatos tradicionais (como os de atacado e hipermercados); e fincar os pés naqueles em que pretende ampliar sua atuação – caso dos supermercados e lojas de vizinhança.

De acordo com uma análise independente, antes de ser vendido, o Grupo BIG detinha o ativo imobiliário de 181 lojas e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões de valor imobiliário.

O que muda com a compra do Grupo BIG

Com a complementaridade das marcas, o grupo anunciou algumas mudanças. As unidades Maxxi se tornarão bandeira Atacadão – e parte das lojas BIG e BIG Bompreço bandeiras Atacadão ou Sam’s Club (clube de compras que reúne mais de 2 milhões de membros e tem um forte apelo de produtos de marca própria).

“Esse é um momento histórico para nós, que sempre acreditamos na integração com o Grupo BIG como oportunidade de fortalecer nossa presença e diversificar nossos produtos e serviços no Brasil”, afirma Stéphane Maquaire, CEO do Grupo Carrefour Brasil. “Dessa fusão surge o líder do setor, com mais de mil lojas físicas, e o maior empregador privado do país, com 150 mil colaboradores.”

Um novo comitê executivo

No início de junho, o Grupo Carrefour Brasil divulgou o seu novo comitê executivo, formado por profissionais do mercado, do Grupo Carrefour Brasil, e do Grupo BIG. “Queremos construir uma nova empresa que seja fundamentada nas fortalezas dos dois grupos. Este novo comitê materializará a nossa decisão de fazer uma integração verdadeira e não apenas uma aquisição”, garante Maquaire.

O comitê traz outro feito inédito: a presença de quatro mulheres em sua composição. Vice-presidente de recursos humanos do Grupo Carrefour Brasil e membro do comitê, Catia Porto é uma delas. “É uma satisfação imensa ser a materialização de um atributo que está ainda mais presente nessa nova companhia: a diversidade”, diz a executiva. “Ter a oportunidade de protagonizar a mudança, protagonizar ‘o novo’, junto com outras 150 mil pessoas, é um presente maravilhoso.”

Experiência do cliente

Além do cuidado com o colaborador, o Grupo Carrefour Brasil tem outro desafio pela frente: entregar uma boa experiência de compra – seja ela física ou digital – à sua base de clientes, que passa de 45 milhões para 60 milhões.

Para isso, a nova estrutura terá duas novas cadeiras: uma ocupada por Marcelo Tardin, novo diretor-executivo de projetos estratégicos e transformação do Grupo Carrefour Brasil; e outra por Samuel James, Chief Digital Officer do Grupo Carrefour Brasil.

Juntos, eles terão a missão de acelerar a transformação digital do grupo, oferecendo aos consumidores um ambiente omnicanal, seja na hora de comprar produtos alimentares, abastecer o carro, ou de usar as diferentes soluções de pagamento e crédito oferecidas pelo Banco Carrefour.

“A nova estrutura reflete quanto estamos comprometidos com o processo de simplificação, agilidade e digitalização da companhia, trazendo cada vez mais a experiência do cliente para o centro de nossas ações”, destaca Maquaire.