Startup dos 'influenciadores financeiros' atrai aporte de R$ 2,2 milhões da Domo.VC

Imagine que você está navegando no Instagram e vê uma influenciadora explicando como proteger seu dinheiro diante da alta do dólar. Ela te convence de que investir em ativos dolarizados pode ser uma boa estratégia, mas aí surge a dúvida: por onde começar? Normalmente, você teria que sair da rede social, pesquisar corretoras, comparar opções e abrir uma conta – um processo que, muitas vezes, desmotiva o investidor iniciante.

A Caccao resolve exatamente esse problema. A startup paulista oferece um link direto no post dos influenciadores. O seguidor, então, pode responder algumas perguntas rápidas descrevendo o perfil de investidor e, sem sair do Instagram, ser direcionado à corretora mais adequada para realizar a operação.

Essa ideia simples e prática chamou a atenção da Domo.VC, fundo que investiu R$ 2,2 milhões na startup para impulsionar sua operação e tecnologia. O fundo de venture capital já investiu em empresas como Goomer, Turbi e Conta Simples.

Como funciona?

Links de afiliado não são novidade no marketing. Já é prática comum entre influenciadores pedir para "clicar no link da bio" ou escrever alguma palavra nos comentários para receber uma mensagem direta com mais informações.

A inovação da Caccao está em adaptar essa lógica para o setor financeiro, que ainda é pouco explorado tanto pelas instituições quanto pelos criadores de conteúdo. A startup resolve uma dor dupla: instituições financeiras têm dificuldade em conquistar clientes digitais, enquanto influenciadores precisam de maneiras transparentes de monetizar suas audiências.

Na prática, ao assistir a um vídeo ou post sobre proteção cambial, por exemplo, o seguidor pode interagir pelos comentários para acessar produtos financeiros relacionados. Um chatbot, integrado à plataforma da Caccao, analisa o perfil do usuário e direciona-o para a corretora ou solução mais compatível.

“Os influenciadores criam a conexão emocional; nós entregamos a solução prática”, resume Gustavo Zago, diretor de produtos da Caccao. Essa abordagem combina tecnologia e personalização, permitindo que o criador escolha a instituição mais alinhada ao seu público.

A aposta da startup também reflete tendências globais. Nos Estados Unidos, 40% dos millennials já tomam decisões financeiras baseadas em influenciadores, indicando o potencial de crescimento no Brasil.

A história por trás da Caccao

Fundada em 2024, a Caccao nasceu da experiência complementar de seus três cofundadores. Gustavo Ruiz, ex-executivo de grandes corretoras, observou de perto a dificuldade das instituições financeiras em conquistar clientes no ambiente digital. Já foi sócio da Warren Investimentos e trabalhou na Hedging Griffo.

Ana Laura Magalhães, influenciadora financeira e cofundadora, trouxe a perspectiva do criador de conteúdo. Após anos liderando projetos em instituições como XP, ela viu como era difícil monetizar sua audiência de forma independente e sustentável.

Completando o time, Gustavo Zago, especialista em tecnologia e produtos digitais, trouxe a expertise de uma década no setor para escalar a solução. A escolha do nome Caccao reflete a ambição de reduzir o CAC (custo de aquisição de clientes) a zero, além de conectar a história da marca à ideia de valor – o cacau já foi usado como moeda no passado.

De acordo com Franco Pontillo, gestor da Domo.VC, o que garantiu o aporte foi a combinação de um mercado promissor e o histórico dos fundadores. “Eles possuem experiência, visão e um histórico de trabalho em conjunto, que são diferenciais importantes nesse setor competitivo”, afirma Pontillo.

Seleção criteriosa

A Caccao trabalha atualmente com 20 influenciadores financeiros e pretende dobrar esse número em breve. A escolha dos criadores é cuidadosa, focando em profissionais já estabelecidos no mercado financeiro. “Estamos selecionando criadores que têm maturidade e responsabilidade, porque o tema exige essa seriedade”, destaca Magalhães.

O mercado de finfluencers no Brasil está em plena expansão. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), há 571 influenciadores na área de finanças, com um alcance somado de mais de 225 milhões de seguidores. Esse público interage ativamente: cada post tem, em média, 2,44 mil interações.

A Caccao vai utilizar o investimento de R$ 2,2 milhões da Domo.VC para aprimorar suas ferramentas tecnológicas e expandir sua equipe. Além de consolidar sua presença no setor de investimentos, a startup planeja lançar soluções voltadas para outros segmentos financeiros, como seguros e crédito.