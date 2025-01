1º programa de aceleração focado em stablecoins terá investimento de até R$ 1,5 milhão

A Bitso, corretora de criptomoedas com forte presença na América Latina, anunciou um programa global de aceleração com foco inteiramente em stablecoins, criptomoedas lastreadas em ativos como o dólar, por exemplo. O programa é o primeiro do gênero a focar apenas neste tipo de ativo.

Organizado pelo Bitso Business, segmento B2B da Bitso, o “The Push” foi lançado nesta terça-feira, 21. O investimento total ultrapassa US$ 1 milhão, com o objetivo de acelerar até cinco startups, que podem receber até US$ 250 mil, ou US$ 1,5 milhão na cotação atual do dólar.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Em busca de soluções escaláveis baseadas em blockchain e stablecoins, a Bitso quer impulsionar soluções inovadoras e criativas com investimento financeiro e mentoria de executivos da empresa.

Foco em stablecoins

“É impressionante ver o crescimento do segmento de stablecoins, não só na América Latina mas em todo o mundo. Com base em um estudo que produzimos recentemente e nossas próprias experiências, entendemos que o setor vai crescer de US$ 600 bilhões pata US$ 1,37 trilhão até 2030”, disse Bárbara Éspir, country manager da Bitso no Brasil, em entrevista à EXAME.

As stablecoins podem servir como um ativo interessante para investidores ao promoverem uma fuga da alta volatilidade das criptomoedas tradicionais ou até mesmo uma dolarização simplificada. No Brasil, stablecoins como USDT já estão entre as mais transacionadas.

“O volume transacionado em stablecoins no mundo já ultrapassou o da própria Visa e PayPal, então a ideia é que a gente consiga explorar essas soluções através do The Push para facilitar cada vez mais esse processo, tornando cada vez mais fácil e intuitivo na América Latina”, acrescentou Bárbara à EXAME.

As inscrições para o The Push, programa de aceleração focado em stablecoins da Bitso Business, vão até o dia 17 de março.

“Apesar de existirem muitos outros processos de aceleração na América Latina, somos os primeiros focando 100% em stablecoins. Queremos alinhar o nosso interesse no crescimento da indústria, nossa expertise, já que movimentamos 10% do volume de remessas transfronteiriças EUA-México via stablecoins, e a gente entende que agora é o momento, graças ao crescimento e tração do setor no mercado”, concluiu Bárbara.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok