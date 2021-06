C&A lança edital para empreendedores LGBTI+ e coleção temática

A varejista C&A e a frente social Instituto C&A lançam iniciativas em prol da diversidade, inclusão e fomento ao empreendedorismo. Dentre as novidades, está o lançamento do edital #TodesNaModa do Instituto C&A, voltado para a capacitação e o desenvolvimento de negócios de moda protagonizados por empreendedores da comunidade LGBTI+.

As inscrições para o edital serão abertas no dia 28 de junho, quando se comemora o Dia do Orgulho LGBTI+ no site do Instituto C&A e ficarão abertas até o dia 17 de julho com início das atividades em agosto.

O edital é voltado para empreendedores LGBTI+ de moda autoral nos segmentos de roupas, calçados e acessórios e que tiveram seus negócios impactados pela pandemia precisando criar novas estratégias para suas marcas. Outros critérios, como maturidade do negócio, qualidade do produto e diversidade do público empreendedor, também serão avaliados para a seleção dos participantes.

"Sabemos que o varejo de moda sofre na pandemia da covid-19 e isso afeta muito os pequenos empreendedores LGBTI+. Investir em capacitação e desenvolvimento deste público é benéfico para todo o mercado, inclusive para a C&A que poderá contar com novos fornecedores", diz Gustavo Narciso, gerente executivo do Instituto C&A.

O #TodesNaModa promoverá uma trilha online de formação e desenvolvimento somando cerca de 30 horas de conteúdos focados em marketing digital, identidade e gestão da marca. Ao longo de três meses, os empreendedores selecionados receberão o investimento total no valor de R$ 4.000 como aporte aos negócios e ajuda de custos.

O projeto contará com a participação da Criável, movimento de educação de moda sustentável que, em parceria com o Instituto C&A, apoiará os participantes no desafio de reestruturarem a identidade e posicionamento de suas marcas.

Todo esse processo será conduzido por Renata Abranchs da Criável que, com mais de 20 anos de atuação em pesquisa e consultoria e mais de 80 marcas nacionais e internacionais como clientes, já soma 800 horas de palestras, workshops, aulas e treinamentos para toda a cadeia da moda e indústria criativa.

Além do edital, pela primeira vez o Instituto C&A se une como parceiro oficial da Marcha do Orgulho Trans. O Instituto irá apoiar o Transtalk com o tema “Moda e Empreendedorismo Trans”, que acontece no dia 25 de junho, às 19h, e contará com as participações da empreendedora e coordenadora do Capacitrans RJ, Andréa Brazil, e com a cofundadora da loja virtual Translúdida, Fernanda Kawani. O talk será mediado por Pri Bertucci, fundadore da Marcha do Orgulho Trans e do Instituto [SSEX BBOX], organização responsável pelo evento.

Gestão da diversidade

A varejista, que possui um comitê de diversidade e inclusão desde 2017, lança agora o grupo de afinidade LGBTI+. Formado por colaboradores de todas as regiões do país, que atuarão em conjunto para pensar em novas práticas, iniciativas e políticas internas frente à causa, o grupo também terá a missão de acompanhar o andamento das medidas e ações realizadas.

“As ações de diversidade dentro e fora da empresa são trabalhar com o público interno que participação dessas organizações. O edital é um exemplo disto e o grupo de afinidade vem para reforçar nossos compromissos e escuta das demandas", diz Fernanda Campos, diretora de pessoas e inovação da C&A.

Ainda para este mês, a C&A apresenta novas peças de sua tradicional coleção Pride, com modelos de moletons e camisas nas cores da bandeira do movimento em seu e-commerce, via site e aplicativo, e em lojas 221 físicas selecionadas, além do e-commerce com entrega para todo o território nacional.

