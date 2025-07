BYD inicia produção do primeiro modelo 100% brasileiro em fábrica de Camaçari

A BYD apresentou nesta terça-feira, 1, o primeiro Dolphin Mini produzido no Brasil, em sua nova fábrica em Camaçari, na Bahia. O modelo, atualmente o carro elétrico mais vendido do país, passa a ser montado localmente e marca o início das operações da montadora no complexo industrial baiano.

Durante o evento, a empresa também revelou os primeiros detalhes da produção nacional do SUV híbrido Song Pro e do sedã King, que se somam ao Dolphin Mini na linha de montagem.

Os três modelos começam a ser produzidos nas próximas semanas, consolidando a presença da BYD no mercado brasileiro de carros elétricos e híbridos.

Complexo industrial e capacidade de produção

A fábrica de Camaçari ocupa uma área de 4,6 milhões de metros quadrados. A primeira fase do projeto prevê a produção de até 150 mil veículos por ano, com expansão futura para 300 mil unidades. A planta inicia com o sistema SKD (Semi Knocked-Down) e será gradualmente adaptada para produção integral, com atividades de estampagem, soldagem, pintura e aumento do conteúdo local.

Stella Li, vice-presidente executiva global da BYD e CEO para as Américas e Europa, explicou que a construção da planta levou 15 meses entre o início das obras e a montagem experimental do primeiro veículo. “Escolhemos a Bahia pela qualificação da mão de obra e pelo potencial industrial da região”, afirmou.

Automação e tecnologia de ponta

A linha de produção da BYD no Brasil conta com automação inteligente, rastreamento em tempo real e robôs em etapas como instalação de vidros e baterias. A fábrica também opera com um sistema de sequenciamento que prioriza modelos com maior demanda.

A estrutura inclui um prédio principal de 156.800 metros quadrados, considerado um dos maiores da América Latina dedicados à produção de veículos elétricos. A fábrica conta com um sistema de fricção silenciosa, mantendo o nível de ruído abaixo de 70 decibéis.

Motor híbrido flex 1.5 DM-i

Além dos três primeiros veículos nacionais, a BYD anunciou o desenvolvimento do motor híbrido flex 1.5 DM-i. O projeto, realizado por equipes brasileiras e chinesas, é compatível com gasolina e etanol.

A montadora já homologou 106 fornecedores instalados no Brasil para atender a unidade da Bahia. A Continental Pneus de Camaçari foi a primeira empresa qualificada. A expectativa é gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos ao final das etapas do projeto.

Fortalecimento da estratégia no Brasil

O presidente da BYD Brasil, Tyler Li, afirmou que a fábrica fortalece a estratégia da empresa no país. “Estamos acelerando a transição energética e ampliando nossa rede. Em maio, a BYD respondeu por 90% das vendas de carros elétricos no Brasil e por um terço dos híbridos”, disse.

Atualmente, a montadora lidera o mercado global de veículos eletrificados e ocupa a primeira posição na China, incluindo montadoras tradicionais. No Brasil, sua rede de concessionárias conta com 180 lojas e deve atingir 240 unidades até o fim de 2025.

Impacto econômico e geração de empregos

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, destacou que a fábrica contribui para a reindustrialização da região e reforça a geração de empregos. A prefeitura de Camaçari estima que a operação da BYD estimule a cadeia de serviços e o desenvolvimento local.

Mais de mil pessoas já trabalham no complexo da BYD em Camaçari. A empresa anunciou a abertura de mais 3 mil vagas, com prioridade para contratações locais. Os detalhes do processo seletivo serão divulgados em parceria com o Governo do Estado e a prefeitura.