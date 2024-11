Do burnout à criação da primeira marca brasileira de roupa íntima para adolescentes

Na última década, o número de pessoas afastadas do trabalho em decorrência do burnout cresceu 1.000%, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Estima-se que 40% dos brasileiros economicamente ativos sofram da síndrome ocupacional causada pelo estresse crônico na vida profissional, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT).

A curitibana Rafaella Malucelli, viu a doença transformar sua jornada empreendedora nos últimos anos até conseguir dar a volta por cima e criar a You Pop Panties, primeira marca de calcinhas para adolescentes e pré-adolescentes do Brasil.

Formada em jornalismo, a empresária era sócia de uma agência de comunicação e trabalhava cerca de 16 horas por dia para dar conta das demandas dos clientes. Foram anos de intensa atividade até que o corpo começou a dar sinais de esgotamento. “Acordava às 4 horas da manhã com o coração acelerado e vivia em uma constante sensação de susto. Ao longo do dia ficava letárgica e não rendia. No começo, achei que tirar férias bastaria, mas depois percebi que não era o suficiente e precisava traçar uma nova rota”, diz.

Ao lado do marido, ela se mudou para Santos, no litoral paulista, na época da pandemia. A ideia era buscar um estilo de vida mais saudável e foi então que decidiu deixar a sociedade na agência. “Foi uma mudança de rota forçada e entrei em uma fase de cura bastante dolorida. Nesse meio tempo decidi investir no projeto da marca, que já estava na minha cabeça há um tempo”.

O processo foi demorado, afinal, Rafaella precisava de tempo para se curar e compreender a nova realidade. “O empreendedorismo ajudou a me reerguer e busquei algo com propósito para me apoiar”, diz. A experiência de 20 anos atendendo startups e investidores direcionaram a curitibana, que também contou com uma rede de apoio de profissionais da moda e do varejo.

Foi assim que nasceu a You Pop Panties, marca de roupas íntimas para adolescentes que oferece modelos desenvolvidos para corpos em transformação com medidas e estampas exclusivas. “A calcinha é a primeira peça que a mulher coloca quando acorda e a última que tira, por isso, não pode ser inadequada e precisa atender os corpos em transição. Em uma fase cheia de pressões sociais, não é justo que a roupa íntima seja mais uma delas”, afirma.

Olhar atento às demandas do mercado

O insight para a criação do negócio foi preencher uma lacuna no mercado. Em uma pesquisa com cerca de 200 mães de meninas adolescentes, Rafaella constatou que havia problemas na hora de comprar roupas íntimas, pois as opções eram infantis demais ou pulavam diretamente para os modelos de adulto e até mesmo sexualizados. “O diferencial da marca é oferecer uma grade, que, além de vestir dos tamanhos 6 ao 48, oferece duas medidas de cava para não apertar na virilha. As estampas são exclusivas e as modelagens também, incluindo shortinho, cintura alta, cintura baixa, tanga, urban, entre outros”, diz. “A ideia é vestir corpos diversos. No fim das contas, ainda estamos falando de saúde mental”, completa.

O nome foi criado para simbolizar a energia da marca e faz referência ao Pop Art, que marcou um movimento artístico de muita cor e irreverência com pitadas de valorização feminina. Por trás da ideia de criar um produto confortável com materiais tecnológicos e divertidos, está a filosofia de resgate da autoestima e aceitação.

A marca, lançada no Natal de 2022, demandou habilidades novas de Rafaella. Acostumada a elaborar estratégias de marketing, ela se deparou com processos inéditos, como a escolha de fornecedores, tecidos, estamparia, design, costura e logística. “Contei com o apoio do Sebrae para compreender os passos e me refiz junto com a empresa. Sempre levando o tempo necessário para cumprir cada etapa, sem correria”, diz.

No entanto, como todo novo negócio, a You Pop Panties passou por desafios. “No lançamento da primeira coleção tivemos que refazer quase metade da produção, já que um dos materiais escolhidos, o tule, ficava com defeito quando aplicado nas peças. Foi um momento difícil, de altos custos, mas que serviu de aprendizado”.

Um passo de cada vez e os planos para crescer

A empresa nasceu com o objetivo de ser um e-commerce. Assim, em 2023, o investimento foi no digital e no fortalecimento da presença nas redes sociais. Este ano, a aposta foi em aumentar a variedade de produtos para elevar o tíquete-médio de compras, com a inclusão de itens como camisetas e camisolas. Já para 2025, a meta é levar a operação para o B2B e comercializar os produtos em lojas multimarcas, além de buscar investidores para escalar o negócio. “Entendo que calcinha é um produto que precisa do toque para estimular a venda. Vamos seguir no digital, mas acredito que a união dos canais pode ser benéfica”, diz.

Trabalhando em casa, perto do mar, Rafaella acredita que encontrou o ritmo ideal. “Faço de tudo, do planejamento financeiro até a embalagem da venda, mas aprendi a priorizar e dar pesos e medidas para o que se deve dar. Vou vivendo cada dia e essa leveza de encontrar um propósito tem valido a pena”, finaliza.