BTG Pactual e BlackRocks abrem inscrição para acelerar empreendedor negro

O BlackRocks Startups (BRS) anuncia em parceria com o banco BTG Pactual o Grow Startup – Cresça seu negócio, um programa de aceleração de startups que foca no crescimento econômico e escalável dos negócios liderados por pelo menos uma pessoa negra, dentro do segmento de fintech, machine learning, blockckain, analycs, big data, legaltech, healthtech, insurted, mercado imobiliário, inteligência artificial e outros. As inscrições para o programa vão até o dia 30 de outubro pelo site do BlackRocks.

“Selecionamos segmentos que estão em alta e consequentemente geram mais oportunidades para as startups se tornarem fornecedoras de grandes empresas e entregar valor para à sociedade”, diz Maitê Lourenço, presidente do BlackRocks Startups.

O Grow Startup é gratuito e online. A intenção é colocar os participantes em contato com o ecossistema de startups no Brasil. O programa prepara o empreendedor e sua equipe para aprimorar o negócio, saber lidar com os desafios do mercado, além de agregar conhecimento por meio de mentorias, workshops e contato com possíveis clientes.

As empresas selecionadas para o Grow Startups terão acesso ao boostLAB, hub de negócios do BTG Pactual para as empresas de tecnologia, créditos de US$ 5mil por dois anos em ferramentas e recursos da Amazon e ao programa de conexão das startups com grandes empresas. O objeto é fortalecer a rede de contatos dos empreendedores e criar oportunidades de negócios e acesso aos fundos de investimentos.

“Nosso principal é somar esforços e contribuir para potencializar negócios criados por empreendedores negros e promover a ascensão desses empreendedores no universo de tecnologia e inovação por meio da aceleração”, afirma Roberto Sallouti, presidente do BTG Pactual.

O Grow Startups terá duração de 4 meses, com uma dedicação média de 15 horas semanais, quando serão realizadas reuniões tanto em conjunto com as demais startups participantes do programa, quanto de forma individual – sempre online. É necessário, ainda, que os fundadores estejam sempre presentes nesses encontros.

“Queremos que negócios inovadores estejam no radar do ecossistema de startups no Brasil e que estes negócios tenham oportunidades de acesso e principalmente que mostrem seus diferenciais em um mercado que pouco valoriza nossa inteligência”, afirma Maitê Lourenço.