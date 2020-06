br Malls prevê ter todos os shoppings funcionando em julho

A administradora de shopping centers br Malls prevê que terá todas as unidades de seu portfólio funcionando em julho, à medida que governos regionais flexibilizam medidas de isolamento social tomadas em março para conter a disseminação do coronavírus.

“A expectativa é de que em julho todos os empreendimentos estejam abertos ao público”, afirmou a companhia no relatório de resultados do primeiro trimestre, divulgado nesta quinta-feira. A empresa administra 29 shopping centers.

A companhia afirmou que até agora já retomou a operação de 11 shoppings, ativos que representam aproximadamente 30% do NOI core (medida de resultado operacional) da empresa.

A br Malls teve lucro ajustado de 130 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 24% sobre um ano antes, diante da forte queda nas vendas, impactadas severamente desde a segunda metade de março com o fechamento de todos os seus shoppings.

Já o resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado, caiu 11,9%, para 206,7 milhões de reais.

A receita líquida somou 296 milhões de reais, queda de 5,8% no comparativo anual, impactada entre outros fatores por descontos na cobrança de aluguel para lojistas.

A empresa fechou março com caixa de 886,8 milhões de reais, cerca de 100 milhões a mais do que no final de 2019.