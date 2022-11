Bota um cropped: como a Vivo quer animar a torcida brasileira na Copa

A Copa do Mundo é um evento que parece aflorar a criatividade nacional. A repaginação do Canarinho, conhecido como “Pistola” desde a edição da competição de 2018, é exemplo clássico. Explorando essa característica peculiar aos brasileiros, a Vivo está investindo no meme “Reage, bota um cropped” para se juntar à torcida pela seleção.

A operadora vai lançar o “Cropped do Hexa”, uma criação da estilista trans Isaac Silva. A peça será apresentada no desfile da artista na São Paulo Fashion Week neste domingo, 20, dia que marca a abertura do mundial masculino de futebol e de celebração da Consciência Negra.

A estratégia, segundo a empresa, é uma forma de unir duas paixões dos brasileiros, futebol e memes. A expressão “Reage, bota um cropped” virou febre no começo do ano, entrou para os ditados nacionais e contabilizou mais de 2,5 milhões de menções únicas no Twitter.

O que a marca irá fazer

A peça, uma espécie de novo amuleto da sorte, terá 500 unidades e será distribuída para influenciadores e formadores de opinião. A ideia é que cada uma das personalidades ‘bote o cropped’ e contribua para manter a torcida animada.

Entre eles, estão:

Márcia Sensitiva

Camille Rodrigues

Michel Castro Alves

Valter Rege

Priscila Beatrice, sósia da Rihanna.

“Por meio da co-criação com influenciadores, é possível trabalhar narrativas plurais, contemporâneas e verdadeiras, que partem de diferentes pontos de vista e nos permitem fazer parte do cotidiano das pessoas de forma orgânica”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Como a marca tem ativado o patrocínio

Patrocinadora oficial das seleções feminina e masculina de futebol desde 2005, a operadora começou a falar sobre a competição desde agosto, incentivando o otimismo e esperança do torcedor brasileiro na conquista do hexa.

Para protagonizar as campanhas, escalou o atacante Vini Jr., atleta do Real Madrid e embaixador da marca desde abril deste ano.

LEIA TAMBÉM: