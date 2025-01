Bônus em Wall Street disparam 35% com retomada dos negócios

Os maiores bancos de investimento de Wall Street planejam aumentos expressivos de bônus para traders e banqueiros em 2025. Após dois anos de contenção, as instituições financeiras preveem altas de até 35% em algumas áreas, refletindo um cenário de maior otimismo e a recuperação do mercado financeiro.

Segundo a Bloomberg, o Bank of America deve conceder um aumento médio de 10% para seus profissionais de negociação e investimento, enquanto o JPMorgan Chase (JPM) planeja um incremento de 15% para seus banqueiros de investimento e ainda mais para seus negociadores. No caso do Morgan Stanley (MS), os bônus devem crescer mais de 10%. Já o Goldman Sachs (GS), conhecido por suas recompensas agressivas, pode superar esses índices em algumas divisões, especialmente nas mesas de negociação.

Os aumentos refletem um período de maior estabilidade e um leve crescimento nas receitas de negociação nos últimos nove meses de 2024. No entanto, essas decisões também visam reter talentos em um ambiente competitivo, garantindo que os profissionais permaneçam na organização à medida que o mercado se aquece.

Contexto de contenção e retomada

Desde o início da pandemia, Wall Street passou por ciclos de forte volatilidade.

Em 2020, os bancos relutaram em aumentar significativamente os bônus, temendo que os ganhos fossem temporários. Apesar de incrementos em 2021, o ano seguinte trouxe retrações devido ao impacto de taxas de juros elevadas no mercado de capitais. Os bônus ficaram abaixo da inflação em muitas mesas, o que gerou frustração entre os profissionais.

Com o mercado mostrando sinais de recuperação, os líderes do setor revisaram suas políticas de compensação. Segundo um relatório da consultoria Johnson Associates, áreas como subscrição de ações devem receber aumentos de até 25%, enquanto subscritores de dívida podem atingir 35%. Essas categorias são vistas como cruciais para a retomada de grandes transações no mercado de capitais.

Volatilidade nos bônus de Wall Street

Os bônus anuais em Wall Street são notoriamente voláteis, refletindo a natureza cíclica do setor financeiro. Durante períodos de alta, os profissionais podem receber múltiplos de seus salários como recompensa. Por outro lado, anos de baixa trazem cortes significativos, mesmo para executivos de alto desempenho. Este ano, os aumentos planejados indicam um otimismo cauteloso em relação ao futuro.

Os bancos começaram a definir seus pacotes de bônus no final de 2024 e já comunicaram os números aos gerentes intermediários. As recompensas individuais variam amplamente, dependendo do desempenho dos profissionais e das divisões. Aqueles que excederam as metas podem esperar aumentos substanciais, enquanto os que ficaram abaixo das expectativas terão bônus mais modestos.

Expectativas para 2025

O setor bancário dos Estados Unidos deve começar a divulgar seus resultados financeiros na próxima semana, o que trará mais detalhes sobre as alocações de bônus. Enquanto isso, os bancos continuam ajustando suas estratégias para enfrentar os desafios de um mercado competitivo e em transformação.

Os aumentos de bônus não apenas recompensam o desempenho de 2024, mas também são um investimento estratégico para 2025. Profissionais em áreas como gestão de ativos e riqueza, além de negociadores de renda fixa e ações, devem se beneficiar das mudanças, garantindo que os bancos estejam bem posicionados para aproveitar as oportunidades que surgirem no próximo ano.