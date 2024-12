Onde investir em 2025: Wall Street aponta os 4 setores mais lucrativos

Wall Street já projeta os setores com maior potencial de crescimento para 2025, após um ano de desempenho surpreendente em tecnologia e serviços de comunicação.

Além dos destaques tradicionais, como tecnologia e finanças, analistas identificaram novas oportunidades em setores menos explorados, como materiais e utilidades, segundo informações do site Business Insider.

Veja a seguir as áreas mais promissoras:

1. Finanças: Beneficiadas pela desregulamentação e fusões

O setor financeiro, que já entregou um retorno de 30% em 2024, deve continuar forte em 2025, impulsionado por uma política de desregulamentação sob a presidência de Donald Trump. A saída de Lina Khan da Federal Trade Commission (FTC) é esperada para facilitar fusões e aquisições, aumentando as receitas de bancos de investimento e expandindo suas operações.

O Bank of America prevê uma retomada no crescimento dos empréstimos e uma redução nos custos de financiamento à medida que o Federal Reserve corta as taxas de juros. Segundo o banco, os balanços patrimoniais dos bancos estão mais fortes, permitindo maior retorno de capital aos acionistas.

2. Tecnologia: IA continua liderando o crescimento

A tecnologia segue como o setor preferido de analistas, com avanços em inteligência artificial (IA) mantendo o ritmo de crescimento. Empresas estão investindo mais de US$ 500 bilhões (R$ 3,06 trilhões) em infraestrutura de IA, beneficiando especialmente os fabricantes de semicondutores, que continuam enfrentando restrições na oferta de componentes.

Além disso, o Goldman Sachs aponta que software e serviços serão segmentos particularmente promissores, independentemente do desempenho da IA. A capacidade do setor de crescer sem depender de mudanças na economia ou nas taxas de juros torna-o uma aposta segura para investidores em busca de ganhos consistentes.

3. Utilidades: Defesa econômica e demanda energética

O setor de utilidades, tradicionalmente visto como defensivo, ganhou um novo apelo devido ao crescimento da IA. A crescente demanda por energia nos centros de dados de IA está impulsionando os preços da energia elétrica, beneficiando empresas com exposição a fontes renováveis.

Além disso, o setor é amplamente doméstico nos EUA, o que o protege de possíveis tarifas ou tensões comerciais. Segundo o UBS, as características defensivas das utilidades também ajudam a equilibrar portfólios em cenários de incerteza econômica.

4. Materiais: Uma recuperação inesperada

Após um ano difícil em 2024, com retornos modestos devido à desaceleração econômica da China e à queda nos preços das commodities, o setor de materiais aparece como uma oportunidade de recuperação. Analistas do Goldman Sachs acreditam que as baixas avaliações das ações já refletem o pessimismo do mercado, abrindo espaço para uma alta assimétrica ao longo de 2025.

O Bank of America projeta um crescimento de mais de 20% no setor, especialmente com a expectativa de uma recuperação econômica em mercados consumidores, como a China, e o aumento da demanda por matérias-primas em projetos de infraestrutura e energia limpa.

Perspectiva geral para 2025

Os analistas concordam que o próximo ano trará maior dispersão de retornos entre ações, estilos e setores, tornando a diversificação essencial para os investidores. Com uma nova administração nos Estados Unidos, que promete desregulamentações e mudanças comerciais, o mercado deve passar por transformações significativas.

Entre os setores destacados, tecnologia e finanças seguem como escolhas sólidas, enquanto materiais e utilidades oferecem oportunidades para quem busca retornos fora dos segmentos mais tradicionais.