Crédito concedido pelo Desenvolve SP em 2023 atinge R$ 1,012 bi, o 2º maior volume da história

O volume de crédito concedido pela Desenvolve SP em 2023 foi de R$ 1,012 bilhão, o segundo maior da história. Conforme a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo, os desembolsos - voltados tanto à iniciativa privada quanto à pública - ficaram atrás apenas do R$ 1,085 bilhão de 2020, ano da pandemia de covid-19, em que as empresas prejudicadas pela situação tiveram alta demanda por capital de giro.

O valor de 2023 representa um aumento de 38% em relação a 2022, quando os financiamentos pela agência atingiram R$ 735,7 bilhões.

O movimento pode ser explicado, dentre outros fatores, pela forte alta de empréstimos adquiridos pelo setor público, que foram de R$ 140,3 milhões, em 2022, a R$ 542,2 milhões em 2023 - 53,6% do total -, um crescimento de 286%.

Já o setor privado contraiu R$ 469,7 milhões (46,4% do total) em financiamento no ano passado. Os projetos em inovação foram o destaque nesse setor, com R$ 78,4 milhões de recursos destinados em 2023, uma alta de 283% em relação a 2022.

Os desembolsos da agência beneficiaram 256 municípios de São Paulo, de um total de 645, no ano passado. Eles agregam também 21 linhas de crédito para projetos de inovação, obtenção de maquinários, capital de giro, sustentabilidade e de apoio ao empreendedorismo feminino.