Casal supera o desemprego ao apostar num mercado premium (e milionário) a partir da garagem de casa

Quando Laysa Helena de Almeida Pinto e o marido Mauricio Henrique Pinto se viram diante do desemprego, logo após conquistarem o tão sonhado apartamento e o noivado, precisaram transformar um hobby em plano de sobrevivência.

Em 2015, o que era apenas uma paixão por carros antigos virou um negócio — literalmente — no fundo da garagem. Hoje, dez anos depois, a MHP Muscle Cars, sediada em Cascavel, no oeste do Paraná, se tornou referência nacional no segmento de restauração e preparação de carros V8 raros e colecionáveis, faturando mais de R$ 5 milhões em 2024.

Com uma equipe de 10 colaboradores e um método próprio de capacitação, a empresa aposta na excelência técnica e no atendimento personalizado como diferenciais. "Cada projeto é tratado como um sonho do cliente — e respeitamos absolutamente isso", diz Laysa. “Nos colocamos no lugar dele, falamos a mesma linguagem e mostramos em tempo real o que precisa ser feito.” completa.

A transição para o segmento premium foi uma consequência natural. O trabalho artesanal, minucioso e de alto custo atraiu colecionadores de todo o Brasil — e até do exterior.

"A demanda cresceu tanto que passamos a selecionar projetos alinhados aos nossos valores. Em alguns casos, recusamos propostas que não conversavam com nosso posicionamento atual", afirma a fundadora.

Além da atuação técnica, a MHP também mira o futuro com iniciativas voltadas à formação de novos profissionais. Laysa comanda mentorias para empreendedores do setor e já lançou três edições online do curso Domine o V8, que formou mais de 300 técnicos.

Agora, a empresa planeja abrir uma nova sede com foco em treinamentos presenciais e desenvolvimento profissional. O investimento estimado gira em torno de R$ 2 milhões.

Conexões no exterior

"Estamos construindo um espaço preparado para formar lideranças, capacitar equipes e compartilhar nosso know-how com quem quer prosperar nesse mercado", explica Laysa.

Parte do investimento é proveniente de parcerias já firmadas com investidores e do apoio do Fundo Estímulo, que acelerou os planos da empresa em pelo menos uma década.

A trajetória de Laysa também simboliza o avanço das mulheres em setores tradicionalmente masculinos. Jornalista de formação e mãe de dois filhos, ela acredita que o maior diferencial da MHP foi a resiliência.

"Precisei aprender a delegar, abrir mão de benefícios pessoais e reinvestir tudo no negócio. Mas hoje tenho liberdade de tempo, financeira e criativa — e isso me permite estar presente em todas as áreas da minha vida", conta a empreendedora.

Nos próximos anos, a MHP deve manter o foco em treinamentos, tecnologia e expansão internacional. Com parceiros e alunos nos Estados Unidos e Portugal, o plano é estreitar as conexões com o mercado externo.

E, para quem está começando, Laysa deixa o conselho: "Estude, aprenda sobre gestão e cuide da sua reputação. Se ainda não colheu os frutos, é porque ainda não chegou ao fim."

Este conteúdo foi produzido pelo Fundo de Impacto Estímulo - que apoia pequenos empreendedores brasileiros com crédito facilitado, capacitação e conexões - em parceria com a EXAME. Para saber mais sobre o Estímulo visite estimulo2020.org. Leia aqui as reportagens já publicadas.