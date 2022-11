Black Friday: saiba como conquistar mais clientes e potencializar suas vendas

Após dois anos conturbados por causa das restrições causadas pela pandemia, a expectativa para a Black Friday de 2022, que acontece no dia 25 de novembro, é grande e muitos consumidores já planejam ir às compras.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a data deve movimentar cerca de R$ 6,5 bilhões somente no e-commerce brasileiro, com volume de pedidos 3,5% maior do que o registrado no ano passado.

Para Rafael Piepo, head de marketing e vendas da Sucesso em Vendas, empresa especializada em desenvolvimento de metodologias de vendas e equipes comerciais, o bom desempenho do comércio também deve ser registrado também nas lojas físicas.

“As vendas presenciais, que ficaram reprimidas durante a pandemia, agora voltaram com força total. Muitos consumidores preferem esse contato direto com os produtos e os vendedores. Além disso, a Copa do Mundo afetará positivamente a Black Friday, com uma movimentação maior das marcas para atraírem os consumidores para este evento”, diz.

O especialista também destaca que a Black Friday é uma ótima oportunidade para conquistar novos clientes e fidelizar os antigos, por isso, as empresas devem se atentar na Black Friday é com a experiência que oferecerão ao público.

O especialista destaca seis passos para aumentar as chances de sucesso nas vendas na Black Friday. Confira:

Como vender na Black Friday?

1. Planejamento estratégico bem definido

Ajuste os processos internos na empresa para garantir que tudo funcione da melhor forma possível, evitando gerar uma experiência negativa nos clientes e perder vendas. Estruture muito bem a logística, atendimento, marketing, identidade visual e, principalmente, a sua comunicação. Em um mercado tão competitivo, tudo que a concorrência quer é que você cometa erros para ajudá-los.

2. Indicadores exclusivos

Ter bons resultados é relativo e pode ter um significado diferente para cada empresa e gestor. Defina o que faz sentido para o seu negócio e o que você gostaria de alcançar nesta data. Calcule uma expectativa factível, um cenário otimista e um pessimista, e trabalhe em cima desses dados.

3. Estratégia comercial

A principal característica da Black Friday certamente são os preços baixos. Mas cuidado para não perder o controle dos seus resultados, sacrificando a margem para ter algumas vendas extras. Isso pode custar caro. Defina soluções que estão conectadas com a sua estratégia comercial.

4. Invista na sua comunicação

A sua estratégia precisa chegar aos seus clientes. Separe uma verba exclusiva para comunicação e marketing. Esse valor deverá ser aplicado principalmente em anúncios em redes sociais, influenciadores e conteúdos específicos para esta data. Leve em consideração a personalização, lembrando que na Black Friday as pessoas estão buscando produtos para si mesmas.

5. Treine o seu time de vendas

De que adianta gerar demanda se ela não é convertida? Você precisará de um time comercial engajado, comprometido e conectado com a estratégia como um todo. Além disso, a equipe precisa ter técnica e saber atuar com maestria nesse contexto de alto volume de clientes e concorrência acirrada.

6. Experiência do cliente

Em um ambiente muito competitivo como o digital e o varejo, as marcas devem criar sua própria identidade, olhando com mais cuidado para o seu perfil de cliente e como se comunicar com ele. Cada vez mais o consumidor quer se sentir parte da comunidade e sentir que aquela marca o representa. E isso passa por toda a jornada de compra, desde a comunicação pelo canal de preferência, até promoções e vantagens exclusivas por exemplo.

VEJA TAMBÉM

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.