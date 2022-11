Black Friday na Copa do Mundo 2022: o que os brasileiros querem comprar? Veja dados

Faltando quase uma semana para a Black Friday, a maioria dos brasileiros que pretendem comprar roupas ou eletrônicos como parte da preparação para os jogos da Copa do Mundo 2022 estão aguardando as promoções da Black Friday, de acordo com a pesquisa inédita encomendada pelo Google à Offerwise.

A pesquisa foi realizada entre 31 de outubro a 4 de novembro com 500 pessoas das classes A, B e C de todo o país.

77% dos brasileiros que planejam adquirir uma nova TV para assistir aos jogos pretendem efetuar a compra durante a Black Friday. Entre os que buscam novos equipamentos de Áudio & Vídeo, a porcentagem é de 81%.

As roupas e acessórios também entram na lista de preparação: 72% estão esperando por preços mais vantajosos durante a data. Entre os artigos esportivos (roupas e calçados), a porcentagem é de 66%.

Até quem vai abastecer a geladeira para ver a seleção brasileira está aguardando as promoções da Black Friday. Entre quem vai comprar bebidas, 44% vão esperar pela data; na lista de alimentos, a porcentagem é de 46%.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

