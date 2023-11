Black Friday na Pernambucanas tem moda, beleza, seguros e até clareamento dental

No início de outubro, a Pernambucanas anunciou Marcelo Labuto como novo CEO. A tradicional varejista de 115 anos está passando nos últimos anos por uma reformulação. Desde 2018, a rede não vende mais produtos da linha branca, como geladeira, fogão e máquina de lavar. O foco se tornou a categoria de moda, principalmente feminina.

E na Black Friday, não será diferente. Com descontos de até 70% e itens a partir de R$ 9,90, a Pernambucanas espera aumentar as vendas no período entre 5% e 10% na comparação com o ano anterior.

"A Black Friday, assim como Dia das Mães e Natal, são datas sazonais importantes para a indústria varejista. Nossa expectativa é de que os consumidores ampliem o período de e compras entre novembro e dezembro", diz o CEO Marcelo Labuto.

As promoções estão disponíveis nas 510 lojas da rede espalhadas pelo país. Os canais digitais como site, aplicativo e WhatsApp também contam com descontos exclusivos e frete grátis.

O principal canal de venda no período segue sendo a loja física, seja pela grande quantidade de unidades ou pela preferência do público B e C.

"O nosso consumidor ainda tem um perfil muito mais presencial do que digital. Ele gosta de tocar, provar, ver a peça pessoalmente. A educação tecnológica vem evoluindo, mas a loja física ainda mantém sua relevância", explica o executivo.

Aposta nas categorias

Além de moda, a rede também aposta nas categorias de lar e eletroportáteis, como almofadas, tapetes, fritadeiras elétricas e secadores de cabelo.

A varejista também está com uma grande parceria com a Motorola. Para quem precisa comprar ou trocar de aparelho, diversos modelos estão com preços bem competitivos até o dia 27 de novembro, além do parcelamento em até 12 vezes sem juros.

Os itens do Espaço Beleza, que fazem parte das mais de 500 lojas, também estarão na Black Friday com até 20% de desconto. São produtos da Uniq Beauty, marca própria da Pernambucanas lançada em agosto, Jequiti, Ruby Rose, Vult, Eudora e Phytoderm, com preços a partir de R$ 9,99.

“Nessa época do ano observamos o crescimento da categoria de vestuário, lar e beleza. As pessoas estão se preparando para receber pessoas em casa e dar presentes nas festas de fim de ano”, diz o CEO.

Fintech na Black Friday

Além do varejo, a empresa está apostando cada vez mais na fintech Pefisa — que também vai participar da Black Friday.

Os clientes que aderirem ao Cuidar Mais, microsseguro de saúde, até o dia 30 de novembro, ganham uma consulta presencial gratuita nas especialidades de cardiologia, dermatologia, ginecologia, ortopedia e pediatria, na rede credenciada, tanto para os titulares como dependentes.

Ainda no mesmo período, os que adquirirem o plano Pernambucanas Odonto, exclusivamente nas lojas, ganham um clareamento dentário com orientação via dentista em consultório.

No primeiro semestre, a carteira de crédito da operadora financeira cresceu 15,5%, para R$ 3,8 bilhões, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

A varejista tem ainda uma dinâmica de cashback até o final de novembro. Os clientes que fizerem compras de vestuário ou lar acima de R$ 150,00 com o cartão Pernambucanas, que cresceu 6% com 1,6 milhões de cartões novos no primeiro semestre, receberão R$20 de cashback, utilizando a Sacola de Descontos. Todo o dinheiro que o consumidor receber de volta na conta poderá ser usado em suas próximas compras até o Natal.

Além disso, os novos clientes que adquirirem o cartão Pernambucanas no mês de novembro terão 20% de desconto nas compras acima de R$ 250 em produtos de lar e vestuário, utilizando a Sacola de Descontos.

“Acreditamos que o parcelamento em até 12 vezes de juros e outras vantagens atraiam mais clientes para o cartão da Pernambucanas”, diz.