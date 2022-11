Quais são as melhores promoções de Smart TV na Black Friday 2022?

De fato: comprar uma TV Black Friday é algo que muitos compradores buscam fazer em razão dos inúmeros descontos que surgem nessa data.

Entretanto, é importante ficar atento para as promoções – afinal, algumas podem ser melhores do que as outras. Por isso, vale a pena comparar ofertas.

Também é importante ficar atento para ofertas extremamente vantajosas, pois podem se tratar de fraudes. O ideal é verificar no site oficial da loja para confirmar se o desconto Black Friday é verídico ou não.

Além disso, é preciso ficar atento, pois algumas promoções são limitadíssimas e só duram enquanto os estoques ainda estiverem disponíveis.

7 Smart TVs em promoção na Black Friday

Portanto, veja abaixo algumas das melhores promoções de TV na Black Friday 2022 para comprar equipamentos modernos por um preço mais acessível:

1. Smart TV LED 43” Full HD AOC Roku TV – Amazon

O modelo da Roku TV está com desconto na Amazon de cerca de 40%. Essa é uma TV de 43 polegadas com tecnologia Full HD (ou seja, com resolução de 1080 pixels) e tela de LED.

Além disso, ela possui conexão Wi-Fi, 3 portas HDMI, 1 porta USB e conversor digital integrado. É um modelo intermediário que se encontra com preço promocional. Clique aqui para conferir a oferta.

2. Smart TV 50” Crystal 4k Samsung – Magazine Luiza

Na Magazine Luiza, esse modelo de 50 polegadas encontra-se com um desconto de cerca de 50%, além de um desconto maior para pagamentos à vista no Pix.

A televisão conta com a tecnologia 4k, a mais avançada no mercado, com 3840 pixels de resolução. Além disso, possui integração com a Alexa e conta com 3 portas HDMI e 1 porta USB, além da conexão Bluetooth. Para conferir a oferta, clique aqui.

3. Smart TV Samsung 32” LED – KaBuM!

Esse modelo da Samsung é mais acessível, possuindo 32 polegadas. Entretanto, sua tecnologia é HDR, que promove uma melhor qualidade de imagem.

Na KaBuM!, o desconto desse modelo, que é uma dos mais vendidos em todo o Brasil, é de 46%.

Entre as especificações desse modelo de TV, estão: 2 portas HDMI, 1 porta USB e conexão Wi-Fi. Além disso, ela possui funções smart, permitindo ver diversos streamings. Para conferir o modelo, clique aqui.

4. Smart TV Philips 7000 Series 50” – Mercado Livre

No Mercado Livre, esse modelo de smart TV da Philips se encontra com 38% de desconto no total. Trata-se de um modelo de 50 polegadas.

Entre as características, destacam-se a tecnologia 4K, a tela de LED com tecnologia HDR, que melhora ainda mais a qualidade da imagem.

O modelo de televisão também conta com 8GB de memória interna, 4 portas HDMI e 2 portas USB. Para ver mais detalhes da oferta, clique aqui.

5. Smart TV LED 32” HD LG – Amazon

Outra oferta na Amazon de uma das smart TVs mais acessíveis e bem avaliadas do mercado, produzida pela LG.

Esse modelo conta com um tamanho de 32 polegadas, integração com a Alexa e Google Assistance, possui a tecnologia Apple Airplay e ainda conta com modo hotel.

A TV possui economia A+, o que garante um menor gasto de energia. Além disso, conta com conexões HDMI, Bluetooth e Wi-Fi. Para conferir esse modelo, clique aqui.

6. Smart TV 50” LG 4K UHD – Ponto

Outro modelo de LG, porém com tecnologias mais avançadas. A oferta está disponível na Ponto (antiga Ponto Frio).

São 40 polegadas de tamanho e uma tecnologia 4K (Ultra HD, com 3840 pixels), proporcionando uma resolução mais alta. Além disso, a tecnologia HDR garante um melhor contraste.

Além disso, a televisão conta com um processador de última geração para gerar uma melhor experiência de visualização e também possui os sistemas ThinQ AI e WebOS para personalizar configurações.

Há integração automática tanto com o Google quanto com a Alexa, além de conexões Wi-Fi e Bluetooth. É possível verificar a oferta clicando aqui.

7. Smart TV LED 32” AOC Roku – Casas Bahia

Por fim, a oferta da TV de 32 polegadas da Roku pode ser encontrada nas Casas Habia. Ela possui resolução HD e tela de LED.

Trata-se de um modelo mais acessível da marca que promete uma facilidade de uso, permitindo que até usuários mais leigos em tecnologia acessem suas funcionalidades com rapidez e simplicidade.

Além disso, a TV conta com entradas HDMI e USB, além de conversor digital integrado e conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Para conferir a oferta, clique aqui.

Especificações Técnicas das TVs

Existem algumas dicas importantes que o consumidor deve prestar atenção antes de aproveitar as ofertas Black Friday.

Veja alguns pontos para confirmar antes da compra:

Resolução : verifique se sua TV é HD (com resolução de 720 pixels), Full HD (resolução de 1080 pixels) ou 4k (também conhecida como Ultra HD, com 3840 pixels). Quanto maior a resolução, mais cara é a televisão.

Smart TV : hoje em dia, muitas televisões possuem função smart. Com isso, elas se conectam à internet e podem acessar serviços de streaming e outras plataformas sem a necessidade de outro equipamento. Há, entretanto, como adicionar essa função a TVs comuns através de dispositivos como o Chromecast.

Tela : verifique a tecnologia da tela. A LCD é a tecnologia mais antiga e que dá uma qualidade de imagem um pouco inferior às outras. Já as telas LED proporcionam imagens melhores. Há também a OLED, que possui melhor contraste e nitidez. E, por fim, a tecnologia QLED é um intermediário entre as duas anteriores.

Tamanho: por fim, o ponto que pode ser mais óbvio para todos é o tamanho da tela. Hoje em dia, existem televisões com um tamanho bastante relevante, que dão uma experiência imersiva. Entretanto, o comprador precisa se certificar de que ela cabe no cômodo no qual se pretende usá-la.

Ou seja: vale a pena prestar atenção nos detalhes técnicos antes de fazer a escolha. As lojas de e-commerce já oferecem essas informações na descrição do produto, e os vendedores de lojas físicas podem dar esse tipo de detalhe também.

Assim, fica mais fácil na hora de escolher o melhor modelo para a casa e não se arrepender da compra depois.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

