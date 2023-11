Black Friday do Mercado Livre tem alta busca por creatina e venda de tênis equivalente a 9 Maracanãs

Para uma empresa de comércio eletrônico não é surpresa que o foco em uma data como o Black Friday seja na logística. É exatamente nesta área que o Mercado Livre, empresa de e-commerce está apostando: para este ano, a companhia contratou 7.200 funcionários temporários para trabalhar em todas as frentes da logística – do empacotamento ao transporte rodoviário e aéreo, atendendo os 10 centros de distribuição espalhados no Brasil. No ano passado, a contratação temporária somou 2.400 funcionários para a data.

“Estamos investindo fortemente na área de logística para continuar com o ritmo de crescimento dos últimos trimestres. Esses 7 mil temporários representam cerca de 30% do quadro de funcionários no Brasil. É muita gente. Tudo isso é para garantir uma entrega muito rápida, estamos entregando 90% dos pedidos em até dois dias,” afirma Diego Santos, diretor de Marketplace do Mercado Livre.

A pandemia ajudou os negócios voltados ao e-commerce a deslanchar no Brasil, o que fez com que o Mercado Livre tivesse um crescimento muito acelerado na penetração online.

“Saímos de uma penetração online de uma média de 5 a 6%, chegando a 14% é durante a pandemia. Após esse período, seguimos realizando investimentos muito forte no digital. Somente neste ano, por exemplo, são mais 19 bilhões de reais investidos, grande parte disso focado em tecnologia,” diz Santos.

No Black Friday do ano passado, o executivo afirma que o Mercado Livre cresceu 19% em comparação com o evento de 2021, contrariando o mercado de varejo que retraiu 18%.

A atuação do Black Friday 2023 no Brasil

Com atuação em 18 países, o Mercado Livre tem o Brasil como um dos principais clientes, segundo Thais Nicolau, diretora de branding Latam do Mercado Livre no Brasil. “Hoje os nossos principais mercados são Brasil, México, Argentina e Chile, sendo que o Brasil representa mais de 50% das vendas no total do faturamento da companhia.”

Como a Black Friday se tornou uma data especial para o mercado brasileiro, a diretora afirma que as campanhas de ativação são mais fortes no país.

“A Black Friday é um dos momentos mais importantes para nós no Brasil. Temos todo um plano de ação e neste ano realizamos algumas estratégias diferentes que vão além das promoções pontuais. Queremos fidelizar os nossos clientes com promoções que são estendidas,” diz a diretora de branding.

Entre as promoções que o Mercado Livre irá promover nesta Black Friday estão:

Ampliação da temporada Black Friday que começou em 16 de outubro e vai até o dia 30 de novembro;

Para quem busca investir em streaming, a Meli+ está com uma promoção: baixaram o valor da assinatura de R$ 17,99 por mês para R$ 9,99. A promoção vai até o dia 11 de dezembro. Quem tiver essa assinatura contará com frete grátis em compras a partir de R$ 29,00.

Parceria com a Globo que se chama “Tá na Mão”. A cada aperto de mão em uma novela ou programa ao vivo aparecerá um QR Code com o cupom promocional.

“Por conta dessa campanha estamos investindo 50% a mais em mídia neste ano em relação ao ano passado e temos um investimento de 137% acima em cupons em relação a 2022,” afirma Nicolau.

Produtos mais demandados

De acordo com o levantamento de Mercado Ads, unidade de publicidade digital do Mercado Livre, sobre buscas dos consumidores na véspera da Black Friday, creatina está entre os termos mais buscados na plataforma. Outros termos que ganham destaque são: ventilador, ar-condicionado, celular, notebook, geladeira, tênis, liquidificador e air fryer.

Apesar desses destaques, os produtos que serão o foco da Black Friday deste ano são as categorias de impulso, como celulares que costumam vender bem no fim de ano, e categorias de necessidade, como é o caso do supermercado, afirma Santos.

“Estamos com ofertas muito agressivas, com descontos de até 80% em todas as categorias de produtos como eletroeletrônicos, celulares, moda e beleza e supermercados, que já são categorias que já vendem muito bem no e-commerce.”

A expectativa para a Black Friday deste ano é de vender esses produtos nas seguintes proporções, afirma Santos:

A quantidade de pares de tênis vendidos deve encher 9 Maracanãs;

Quando a venda for de perfumes, a expectativa é de lotar 20 piscinas infantis;

Tapetes forrando 27 de campos de futebol;

Devem vender quase um milhão de taças de vinho neste ano.

A mudança de comportamento do consumidor

A pandemia foi um marco para o comércio brasileiro. A diretora de branding afirma que é nítida a mudança de comportamento do consumidor no pré-pandemia para os pós-pandemia, porque muitas pessoas não só experimentaram, mas aprovaram a conveniência do comércio online.

“O setor de moda, que será uma das categorias com promoção nesta Black Friday, é um dos setores que hoje as pessoas estão mais confortáveis de comprar online.”

A quantidade de lojas oficiais de marcas de moda de beleza que entraram para o Mercado Livre é bastante expressivo, afirma a diretora. “O que antes você só encontrava em shopping, hoje você também encontra no Mercado Livre. Chegamos na casa de milhares de brasileiros neste ano e o objetivo é de chegar cada vez mais em novos endereços.”

