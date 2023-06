Mercado Livre: criativa, valiosa e uma das 100 empresas mais influentes do mundo

O que o Mercado Livre, a SpaceX , o TikTok e a Skims, fundada pela Kim Kardashian, têm em comum? Todas essas empresas figuram na edição de 2023 da prestigiosa lista das 100 companhias mais influentes do mundo da revista TIME.

A publicação destacou que a líder em e-commerce e serviços financeiros da América Latina, fundada na Argentina e no Brasil em 1999, registrou resultados recordes no ano passado. Foram mais de US$ 10 bilhões em receita e US$ 1 bilhão em lucro operacional, um aumento de 134% em relação a 2021.

Trata-se de um grande ecossistema de soluções digitais para que pessoas e empresas possam comprar, vender, anunciar e enviar produtos por meio da internet. Além das facilidades para o comércio eletrônico, ele oferece soluções de pagamento, crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios para empresas e qualquer pessoa que deseje administrar seu dinheiro de forma simples, fácil e segura desde 2003. Não à toa, o banco digital da companhia, o Mercado Pago, está crescendo rapidamente.

Por que o Mercado Livre foi parar no ranking da TIME?

Por meio do Mercado Pago, a empresa tem democratizado o acesso ao dinheiro na América Latina, promovendo a inclusão financeira de milhões de pessoas através da tecnologia e da educação. Foi justamente isso que a revista americana pontuou ao colocar o Mercado Livre no grupo de líderes desta edição, representando o segmento de e-commerce e finanças. A TIME reconheceu o seu compromisso com a inclusão e sua contribuição para o desenvolvimento tecnológico na região.

O ranking destacou, por exemplo, que 40% dos empreendedores que receberam crédito do Mercado Pago em 2022 tiveram seu primeiro empréstimo com o ecossistema do Mercado Livre . “A América Latina tem grandes lacunas em comparação a outras regiões, principalmente em relação à inclusão financeira”, declarou Marcos Galperin, cofundador e CEO da companhia. “Priorizamos essas lacunas não apenas com a oferta de bons produtos e serviços, mas facilitando o uso da tecnologia pelos consumidores.”

Para elaborar o ranking das 100 companhias mais influentes do mundo, a TIME busca indicações de vários setores e recorre à rede global de colaboradores e correspondentes, bem como especialistas externos de diversos segmentos. Em seguida, a revista avalia quanto cada companhia sugerida se destaca em matéria de impacto, inovação, ambição e sucesso. O objetivo, no final das contas, é selecionar as empresas que mais têm contribuído e liderado o futuro.

Marca mais valiosa

O valor da marca Mercado Livre também foi reconhecido pela edição de 2023 do BrandZ. Elaborado pela Kantar, este ranking aponta quais são as marcas globais mais valiosas e, pelo segundo ano consecutivo, a líder em e-commerce e serviços financeiros não só marcou presença na lista como foi a única empresa da América Latina selecionada. Para elaborar o ranking, que avaliou mais de 21 mil marcas nos sete continentes, a Kantar ouviu mais de 4,2 milhões de pessoas.

Livres como o amor

Desenvolvido pela Warc, o ranking Creative 100 também premiou o Mercado Livre na edição deste ano. A marca conquistou a 66ª colocação na lista com a campanha ‘Novos Beijos Icônicos’, que celebrou todas as formas de amor ao reproduzir beijos emblemáticos da nossa história com casais diversos. Como consequência, a campanha mudou a forma como a busca por imagens de beijos é feita na internet brasileira, fazendo com que as imagens da campanha apareçam em meio aos resultados que, antes, mostravam apenas beijos protagonizados por casais heterossexuais.

A campanha que termina com a frase “Ao preconceito, um beijo”, ainda promoveu doações para a Casa1, que atua em prol da comunidade LGBTQI+. Eis mais um motivo de destaque para a empresa que, além de democratizar o acesso ao comércio e ao dinheiro através da tecnologia, vem gerando resultado e impacto positivo compartilhado, com responsabilidade e propósito.