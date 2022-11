Black Friday do Habib's: rede anuncia combos de esfihas por 99 centavos

Para entrar na onda de outras redes de fast food que antecipam suas principais ofertas para Black Friday deste ano, o Habib’s passa a oferecer a partir desta sexta-feira (18), uma série de promoções de esfihas, seu principal produto.

Em parceria com a plataforma de pedidos digitais da Alelo, o aplicativo Pede Pronto, o Habib's oferece combos de três esfihas por R$ 0,99 e de quatro esfihas por R$ 1,99. Além dos combos, a rede também reduziu o preço unitário das esfihas temáticas da Copa do Mundo, de R$ 7,90 por R$ 0,99.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

As promoções são válidas de 18 a 30 de novembro, nas lojas físicas, site ou aplicativo do Habib's. Para que as ofertas sejam válidas, é necessário que o pagamento do pedido seja feito via aplicativo da Pede Pronto.

Além das tradicionais esfihas, o Habib's também dá descontos em chopps, vendidos por R$ 0,99 em copos de 300ml e com compra limitada a uma unidade por CPF.

Quais são as promoções de esfihas no Habib's

4 Bibs’fihas clássicas (carne, calabresa com muçarela ou frango) por R$1,99 – pagamento via app Pede Pronto;

3 Bib'sfihas de carne por R$ 0,99 - pagamento via app Pede Pronto;

Bib’sfiha Copa (Itália, China, Turquia, Suécia ou Torcida) por R$0,99 (preço original: R$ 7,90) - pagamento via app Pede Pronto;

Rodízio de Bib’sfiha por R$16,90 – pagamento via app Pede Pronto (de segunda a quinta);

Chopp Brahma de 300 ml sai por R$0,99 (preço original: R$ 9,90) – pagamento via app Pede Pronto.

Como comprar esfiha do Habib's com desconto na Black Friday

As promoções são válidas nas lojas físicas, site ou aplicativo do Habib's, entre os dias 18 e 30 de novembro. Mas, para que o desconto seja aplicado, compradores devem pagar pelo pedido via aplicativo da Pede Pronto, parceira oficial da promoção.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.