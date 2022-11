Black Friday: 79% dos consumidores da classe C pretendem aproveitar promoções

Brasileiros das classes C e D pretendem realizar compras na Black Friday, que será realizada no dia 25 de novembro. Uma pesquisa realizada pela Superdigital, fintech do Santander, aponta que 79% dos entrevistados pretendem aproveitar as promoções.

A intenção de compra é 5% menor que no ano passado, quando 84% pretendiam comprar algo. O levantamento ouviu 1.370 pessoas de todas as regiões do Brasil entre 1 e 4 de novembro.

Entre os entrevistados, 39% desejam comprar TVs e eletrodomésticos e 26% apontaram aparelhos celulares. Os demais disseram Vestuário e Acessórios (13%) e Viagens (2%). Chama a atenção o crescimento de brasileiros que pretendem comprar TVs e eletrodomésticos e a queda na intenção de compra de viagens neste ano.

O que você pretende comprar? 2022 2021 2022 x 2021 1- Celular 26% 23% 14% 2- TV/Eletrodoméstico 39% 34% 12% 3- Vestuário e acessórios 13% 14% -6% 4- Viagens 2% 7% -68% 5- Outros 20% 22% -9%

Quando perguntados sobre os valores que estão dispostos a gastar, 45% disseram acima de R$ 1 mil; 24%, entre R$ 500 e R$ 1 mil; e 21%, entre R$ 200 e R$ 500. Já 11% dos entrevistados deverão limitar as compras em até R$ 200.

Quanto você pretende gastar? 2022 2021 2022 x 2021 1- Até R$ 200 11% 10% 4% 2- Entre R$ 200 e R$ 500 21% 20% 5% 3- Entre R$ 500 e R$ 1.000 24% 27% -12% 4- Acima de R$ 1.000 45% 43% 5%

Sobre a forma de pagamento, 51% informaram que vão pagar no cartão de crédito. Houve um aumento relevante na intenção de pagamento com PIX, que passou de 6% no ano passado para 11% neste ano.