Black Friday: aproveite a data para impulsionar as vendas internacionais

Há quem acredite que expandir a atuação do próprio e-commerce para acessar mercados internacionais leva muito tempo, sai mais caro e ainda pode ser sinônimo de fraude. Mas nada disso é verdade.

Para começo de conversa, quem decide olhar para além das fronteiras nacionais pode continuar utilizando muitas das ferramentas que já usava. Basta dispor de métodos de pagamento que ofereçam confiança aos compradores, pois as tecnologias disponíveis permitem controlar custos e alcançar clientes internacionais com facilidade.

Método de pagamento: fator decisivo

Uma pesquisa encomendada pelo PayPal, escolhido por 32 milhões de vendedores ao redor do planeta e com um total de 403 milhões de usuários, concluiu que 40% dos compradores online tendem a desistir da aquisição caso o método de pagamento favorito deles não seja oferecido.

Por outro lado, o levantamento constatou que os consumidores não estão apenas buscando bons preços, mas também praticidade e segurança. E é por isso que 32% dos negociantes globais já dão preferência ao tipo de pagamento que oferece a melhor experiência de compra.

Criar um site que possa ser acessado pelas redes sociais e pelo smartphone é outra dica valiosa para quem quer surfar na onda global do e-commerce.

Além de aceitar todos os métodos de pagamento que estão em alta hoje em dia, convém abrir as portas para as carteiras digitais, veneradas em diversos países.

Com a infraestrutura de segurança do PayPal, cuja rede atua em mais de 200 mercados, você pode vender com confiança mundo afora, tranquilizando seus clientes na hora do checkout.

Mercado em ascensão

De acordo com a pesquisa “Perfil do E-commerce Brasileiro 2021”, parceria do PayPal e da BigDataCorp., o setor de e-commerce cresceu mais de 22% neste ano no país, alcançando quase 1,6 milhão de lojas online (visto que 52% delas são pequenas empresas). E, segundo a consultoria eMarketer, globalmente os e-commerces cresceram 27,6% no ano passado, movimentando mais de 4,2 trilhões de dólares. Até o final de 2021, prevê-se a marca de 4,8 trilhões de dólares e, para 2022, são projetados impressionantes 5,4 trilhões de dólares.

São cifras que mostram como o mercado está se desenvolvendo no Brasil e também que destravar as vendas internacionais de seu negócio pode ser extremamente vantajoso, sobretudo em datas como a Black Friday Brasil, que neste ano cairá no dia 26 de novembro.

Vale lembrar que as vendas da última edição superaram as de 2019 em mais de 25%. E que em datas do tipo, de acordo com a pesquisa “The 2021 Borderless Commerce”, elaborada pelo PayPal, os brasileiros que fazem compras online internacionais gastam mais do que aqueles que recorrem a alternativas nacionais.

Por isso, não esqueça de manter datas do gênero sempre no radar. Na China, para onde as atenções sempre estão voltadas, o Dia dos Solteiros virou um case de sucesso. Em 2020, ele gerou 115 bilhões de dólares em vendas, bem mais que os 38 bilhões de dólares faturados no ano anterior.