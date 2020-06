Banco Carrefour recebe autorização para atuar como banco múltiplo

O Banco Carrefour recebeu, nesta sexta-feira, 26, licença para atuar como banco múltiplo. A instituição do Grupo Carrefour Brasil passa a fazer parte do Sistema Financeiro Nacional e, por isso, poderá oferecer mais produtos e serviços aos seus clientes. Além da seara de contas digitais, que está no radar do grupo desde a aquisição de 49% da fintech Ewally no final do ano passado, o formato permite criar e distribuir produtos de investimento, previdência privada e linhas de crédito.

“Este é um movimento muito importante na história do Banco Carrefour. Além de trazer muita eficiência para a nossa operação de cartão de crédito, essa implementação nos permite acelerar novas iniciativas e produtos financeiros, a ser um dos pioneiros na adoção do PIX e explorar outros ativos ainda não monetizados dentro do nosso ecossistema mercantil”, afirma Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour, em nota.

Como o banco passa integrar os sistemas e ambientes de liquidação bancária, a partir de agora, o crédito dos cartões Carrefour e Atacadão será liberado assim que o boleto for pago. Além disso, o consumidor poderá usar a rede de caixas do Banco24Horas para quitá-lo.

“Vamos trabalhar ainda mais para que o Banco Carrefour continue sendo uma das principais ferramentas de inclusão financeira do mercado brasileiro”, diz Mauad.