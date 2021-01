Azul começa hoje a transportar vacinas Coronavac pelo Brasil

A Azul fará parte do esforço de distribuir a vacina Coronavac pelo país e irá transportar as doses da vacina contra a covid-19 em seus voos regulares e de cargas. O Ministério da Saúde deve começar nesta segunda, dia 18, de manhã o envio da vacina Coronavac para os estados, segundo informações de Secretarias de Saúde estaduais.

As doses da Coronavac, vacina aprovada neste domingo pela Anvisa, deverão ser distribuídas a partir de São Paulo. O envio deverá ocorrer de forma simultânea para os governos estaduais, de acordo com Eduardo Pazuello, ministro de saúde. Após seu recebimento, a vacinação deverá começar em até 24 horas em alguns estados.

A partir da Azul, as primeiras cidades que irão receber o imunizante por meio dos voos da empresa são Cuiabá, Vitória, João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Salvador, São Luis, Aracajú, Natal e Maceió com decolagens que partem do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ao todo, a companhia irá transportar 2,7 milhões de doses a essas cidades. A empresa havia anunciado em dezembro que estava à disposição das autoridades brasileiras para realizar o transporte das vacinas pelo país utilizando sua malha de voos existente e fretamentos, movimento que foi aderido também por outras empresas do setor.

“Estamos muito animados em poder ajudar e apoiar o governo federal, em parceria com a VTCLOG, nessa crítica missão de distribuir vacinas em todo o território nacional. Junto com nossa empresa de logística, a Azul Cargo Express, temos a capacidade única de transportar vacinas com segurança e eficiência para cidades e comunidades em todo o país”, diz John Rodgerson, presidente da Azul, em nota.

A Azul é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com 916 voos diários e 116 destinos.

Com a vacina, a valorização das ações

As ações de aéreas e ligadas ao setor de turismo aparecem entre as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira, 18, em meio ao início da campanha de vacinação no Brasil. Os papéis da CVC Brasil (CVCB3), Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) têm alta de 4,23%, 4,87% e 3,95%, respectivamente, enquanto o índice brasileiro avança 1,77%.

Em divulgação preliminar dos números de dezembro, a Gol, por exemplo, apontou um aumento de sua oferta para uma média de 476 voos por dia, crescimento de 29% em relação à média de 369 voos diários de novembro. Na alta temporada, entre 18 de dezembro e o próximo dia 31 de janeiro, a empresa espera uma média de 558 voos diários. Um dado otimista foi o da geração de caixa pelo segundo mês consecutivo, de 6 milhões de reais por dia em dezembro. A empresa esperava queimar 3 milhões de reais ao dia.

Já a Azul divulgou ter fechado dezembro com aumento de 18,1% na demanda em comparação com novembro, além de avanço de 22,5% na oferta. A ocupação dos voos no mês foi de 80%. A aposta, conforme dados divulgados no mês passado, é a de fechar o primeiro trimestre deste ano com 100% da oferta do mesmo período de 2019.