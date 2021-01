Aéreas saltam 5% com vacinas; Carrefour cai após desistência de Couche-Tard

As ações de aéreas e ligadas ao setor de turismo aparecem entre as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira, 18, em meio ao início da campanha de vacinação no Brasil. Os papéis da CVC Brasil (CVCB3), Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) têm valorizações de 4,23%, 4,87% e 3,95%, respectivamente, enquanto o índice brasileiro avança 1,77%.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista com os melhores assessores

O estado de São Paulo iniciou hoje a campanha de vacinação contra covid-19 após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial da Coronavac. Além disso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que os estados podem iniciar campanhas de vacinação a partir desta segunda-feira às 17h.

Em meio ao bom humor do mercado, só cinco das 81 ações que compõem o Ibovespa registram queda nesta sessão, puxadas pelos papéis do Carrefour Brasil (CRFB3). O movimento ocorre após a canadense Couche-Tard abandonar conversas sobre fusão com o grupo francês depois de oposição do ministro das Finanças da França.

Confira outros destaques de ações desta sessão:

Carrefour

As ações do Carrefour Brasil (CRFB3) caem 2,02% após a canadense Couche-Tard anunciar que as discussões preliminares para uma transação com o grupo francês serão “descontinuadas, em virtude de eventos recentes”. Na mínima do dia, atingiram queda de 4,2%. Na Bolsa de Paris, as ações do Carrefour recuam 6,6% neste momento.

A desistência ocorre depois de críticas do governo francês à operação. Na última quarta-feira, em entrevista à TV France 5, o ministro das Finanças do país, Bruno Le Maire, disse que o governo era contra a operação, argumentando que poderia colocar em risco empregos e a cadeia de abastecimento francesa.

Movida

Fora do Ibovespa, as ações da Movida (MOVI3) sobem 5,49% após anunciar, nesta segunda, a compra da gestora de frotas Vox por 89 milhões de reais. O valor será pago em dinheiro, sendo metade à vista e a outra metade no primeiro aniversário da transação. O montante é baseado no valor contábil da frota da Vox verificado na data de fechamento, acrescido de um prêmio de 12,5%, informou a Movida em fato relevante.

Os analistas do Bradesco BBI comentaram que esperavam por reação positiva para as ações da Movida. Eles comentam que, embora a dívida líquida de Movida deva crescer para 3,3 bilhões de reais este ano, a alavancagem financeira deve continuar estável em 2,8 vezes dívida líquida sobre Ebitda, evidenciando que a companhia pode acelerar seu crescimento orgânico em 2021 e anunciar novas aquisições em gestão de frotas. Adicionalmente, comentam que o tamanho da frota de Movida aumenta com a operação de 118.300 veículos em dezembro de 2020 para 120.100 veículos, contra 156.300 de Unidas e 268.100 de Localiza.

Nesta sessão, as ações de Unidas (LCAM3) e Localiza (RENT3) sobem 0,90% e 0,41%, respectivamente. Na sexta-feira, os papéis das duas companhias caíram 5,94% e 4,36% após notícia de que o Cade pode barrar a fusão entre as duas empresas por preocupações com a concorrência desleal, segundo informações da Bloomberg.