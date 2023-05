Em ano recorde para novos empreendedores, Assaí oferece até R$ 1,3 milhão para pequenos negócios

O Assaí Atacadista, um dos principais representantes do setor de varejo alimentar e supermerdista do país, quer estreitar laços com empreendedores de pequeno porte de todo o Brasil. Para isso, está com inscrições abertas para a "Academia Assaí", programa de apoio a microempreendedores do setor alimentício.

Em sua sexta edição, o prêmio visa capacitar e dar apoio financeiro para até 2.100 pequenos empreendedores do ramo alimentício, como ambulantes, comerciantes e microempreendedores, com mentorias e até R$ 1,3 milhão em prêmios. O prêmio é promovido pelo Instituto Assaí, braço social da empresa.

A aproximação do varejista com pequenos comerciantes é de longa data. Mas, em 2023, vem em um momento ímpar para o empreendedorismo brasileiro, após ano recorde em abertura de novas empresas no primeiro trimestre. De acordo com o Sebrae, apenas nos três primeiros meses deste ano foram criadas 214.413 micro e pequenas empresas, número 9,2% superior ao mesmo período de 2022.

Em 2022, as pequenas empresas foram responsáveis por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Quem pode participar

Para participar do prêmio é preciso se enquadrar na categoria de comerciante, ambulante ou micro e pequenos(a) empreendedores(a) do ramo alimentício, de qualquer região do Brasil. As categorias disponíveis para inscrição são:

Vendas por encomendas;

Ponto de venda fixo;

Vendedor(a) ambulante nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Para se inscrever, é preciso concluir um curso online e gratuito da Academia Assaí, além de responder a algumas questões sobre o negócio. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site da premiação.

Como critérios centrais para participar da premiação estão:

ter mais de 18 anos;

residir no Brasil;

ser um(a) empreendedor(a) (formalizado(a) ou não) do setor alimentício.

Como vai funcionar a seleção

Além do apoio financeiro de mais de R$ 1,3 milhão em prêmios, os participantes também passarão um programa de capacitação de olho em habilidades e competências voltadas à gestão dos empreendimentos.

Na primeira etapa, que funcionará por regiões, serão selecionadas 700 pessoas em cada uma das três categorias. Os selecionados receberão R$ 300 e quatro dias de capacitação online. Desses, serão selecionados 210 finalistas, que receberão R$ 2 mil em dinheiro e R$ 500 em vales-compra do Assaí. Os empreendedores também irão concorrer a 30 prêmios de “vencedor(a) regional”.

Os seis vencedores de cada uma das regiões do país (sendo dois em cada categoria) vão receber R$ 2 mil em dinheiro, um celular, e assessoria individual para o desenvolvimento do negócio. Além disso, o prêmio também incluiu uma viagem, com todas as despesas pagas, para São Paulo para concorrer à etapa nacional.

Já na etapa nacional, os 30 vencedores regionais terão uma semana de imersão, com vivências e capacitações e concorrerão ao prêmio de vencedor(a) nacional da sua categoria, podendo receber R$ 10 mil em dinheiro.

Nesta edição, pela primeira vez, além do grande prêmio de vencedor(a) nacional, os finalistas também concorrerão aos prêmios de inovação, tecnologia e sustentabilidade, reconhecimentos que valem até R$ 3 mil.

Nas cinco edições anteriores do Prêmio Academia Assaí, foram quase 70.000 empreendedores(as) inscritos(as) e mais de 3 mil empreendedores(as) premiados(as).