Por que essas irmãs gêmeas trocaram carreira corporativa por loja de pudim

As irmãs gêmeas Fernanda Darakdjian d’Alcântara Barbosa e Renata Darakdjian d’Alcântara Barbosa abandonaram suas carreiras em áreas comerciais e abriram juntas a Pudding Pie, loja que, desde 2020 – plena pandemia de covid-19 – vende tortas e pudins em São Paulo.

Trabalhando em áreas parecidas, Fernanda em administração de empresas e Renata em economia, já em 2016, começaram a se questionar se a carreira corporativa era o que elas realmente queriam fazer para o resto da vida.

Mas foi em 2018 que decidiram dar o pontapé inicial na vida de empresárias, abrindo um negócio no ramo da moda, que não deslanchou. De volta para o mercado de trabalho, mas ainda descontentes, em 2020, durante a maior crise sanitária da história moderna, as duas decidiram dar o primeiro passo para criar a Pudding Pie, equilibrando o futuro negócio e o emprego fixo ao mesmo tempo.

“A instabilidade no mercado de trabalho nos deu coragem de seguir com isso. Enquanto eu ainda era funcionária, a empresa promoveu uma demissão em massa que não me atingiu, mas que abriu meus olhos”, diz Fernanda.

Por serem de áreas comerciais, as duas tinham muita vivência com a área administrativa, mas nem tanto com a parte operacional, por isso decidiram contratar os serviços de uma cozinheira autônoma com quem já tinham contato há anos e sempre encomendavam produtos com ela. Depois de muito estudo de mercado, concorrentes, público e canais de venda, a Pudding Pie inaugurou e elas decidiram largar seus empregos fixos para se dedicar 100% ao negócio.

As vendas começaram pelas redes sociais, com um cardápio mais enxuto, voltado para tortas e pudins em tamanhos grandes, para dividir com a família, mas aos poucos viram a necessidade de trazer os produtos na versão individual e reformularam o menu para atender essa demanda.

A Pudding Pie oferece um cardápio fixo, com dez opções sabores de tortas, sendo: frango com requeijão, strogonoff de carne e de frango, creme de palmito com azeitonas, caponata de berinjela e pimentões, creme de cebola com bacon, creme de espinafre, creme de brócolis com farofa de bacon, camarão e quiche de queijo. Além de pudins de leite condensado, Nutella, nozes caramelizadas e pistache. A marca também está presente no food service, em pontos de vendas como hamburguerias e restaurantes.

