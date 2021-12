As 10 categorias com os maiores descontos neste Natal

O Natal vem aí e, com ele, uma das principais datas comerciais para o varejo brasileiro. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) é a de gerar R$ 57,48 bilhões em vendas, alta de 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado, sem descontar a inflação. Diante do fluxo de consumidores ao varejo físico voltando ao normal-- ainda que o poder de compra tenha sido bastante reduzido em relação a 2020 -- uma questão permanece: quais produtos têm os maiores descontos para a data? Segundo a Promobit, plataforma especializada na verificação de descontos e promoções, é possível identificar pelo menos dez categorias com descontos verdadeiros em 2021.

Um levantamento feito a pedido da EXAME constatou que a principal categoria em desconto médio neste ano continua sendo a de Games, com preços reduzidos, em média, em 56,74%. Em seguida, estão Aplicativos e Software, com 55,69%. Ambos apresentam ligeira redução: os percentuais foram de 57,58% e 56,33% em 2020, respectivamente. A época é tradicional para os descontos nessas categorias, com, por exemplo, jogos de PS4 e PS5 com até 75% de desconto na PS Store, por exemplo. Além disso, a plataforma Steam faz o "Winter Sale" anualmente, com descontos agressivos.

A grande mudança deste ano está no terceiro lugar do ranking, ocupado por Viagens, Pacotes e Passagens, que apresentam desconto médio de 50% no preço original -- e sequer figuravam entre as 20 categorias com maiores descontos em 2020, fato relacionado à restrição de mobilidade e viagens gerada pela covid-19.

O quarto lugar também sofreu mudanças em relação ao ano passado. Antes, foi ocupado por Moda e Calçados Femininos e, neste ano, passa a ser de Livros, eBooks e eReaders. As demais posições, considerando o "Top 10", foram ocupadas neste ano por Moda e calçados, Saúde e Higiene, Mochilas e Malas e Esporte e Lazer.

No ranking de 2021, é possível notar que Perfumes e Beleza e Relógios e Jóias, presentes no ranking de 2020, não estão presentes na comparação porque caíram, cada uma, 4 pontos percentuais no valor médio de descontos (passando de cerca de 39% para 35%).

Para os perfumes, o aumento do consumo do item registrou aumento de 22% no primeiro quadrimestre do ano, segundo a Abihpec, associação que representa o setor. A volta do consumo pode ter estimulado marcas a realizar promoções menores em 2021. E, no caso das joias, a redução nos descontos pode esta associada ao aumento de matéria-prima como a Prata, que subiu mais de 70% em um ano.

Veja o ranking completo: