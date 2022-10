Arton Advisors atinge R$ 4 bilhões sob assessoria em menos de 1 ano de operação

Quando Bernardo Assumpção, CEO da Arton, iniciou sua trajetória em Private Banking, há mais de 25 anos, não imaginou que colheria frutos maduros, em 2022, ao unir-se a uma equipe com alguns dos melhores profissionais do mercado financeiro.

Assim foi fundada a Arton Advisors, uma das principais casas de soluções financeiras do Brasil, localizada no Edifício Pátio Malzoni, na Faria Lima, e que em pouco tempo acumulou R$ 4 bilhões sob assessoria de cerca de 150 famílias.

O foco da Arton está no segmento de Wealth Management e a empresa atua em diversas frentes para proporcionar uma solução completa de investimentos para os seus clientes.

A Arton, dentro da sua visão de logo prazo, cria relacionamentos com investidores, seja pessoas físicas ou jurídicas. “Nascemos como uma casa para ser focada em Wealth Management, mas percebemos que nosso escopo de atuação poderia ser muito maior. Montamos então um ecossistema 360 graus para atender nossos clientes, oferecendo também consultoria em mercado de capitais, gestão de recursos, club deals, câmbio e diversas soluções de crédito estruturado para empresas”, diz Bernardo Assumpção.

O executivo também destaca que a principal filosofia de trabalho da empresa está na relação com clientes: “Nos espelhamos nos médicos de família, que constroem relações de longo prazo baseadas na confiança e capacidade técnica. Sempre ressaltamos que somos especialistas e que nossas recomendações são as mais cirúrgicas”.

O rápido crescimento da Arton Advisors é consequência de uma longa e rica jornada de experiências dos sócios nas principais instituições financeiras do mercado, como JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, Itaú e Citibank. “Atraímos clientes de diversos bancos que se interessaram de cara pela nossa proposta de valor e posicionamento de mercado,” diz Assumpção.

Skin in The Game

Existe um mantra que é repetido diariamente pelos corredores da Arton e que traduz a essência da relação com os clientes: “Skin in The Game”.

Na Arton, todos os produtos do mercado passam por um comitê de investimentos interno. Mesmo assim, vale dizer, que antes de qualquer recomendação ser feita para um cliente, os sócios da empresa investem necessariamente nestes mesmos produtos, desde que não exista nenhum impedimento regulatório.

“Na Arton, promovemos uma profunda curadoria em todo o mercado. Vamos buscar a melhor solução, o melhor preço e a melhor relação risco versus retorno, independente da instituição financeira e de onde estiver a custódia do investidor”, conta Bernardo.

Hoje, o investidor que escolhe a Arton encontra oportunidades de investimento em ativos ligados ao agronegócio e setor imobiliário originados por diversas gestoras, além de alternativas em Venture Capital e Special Situations. Atualmente são 28 colaboradores, todos sócios, sendo que 10 são especialistas em investimentos.

Parceria com o BTG

A Arton Advisors está localizada no mesmo prédio que o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O banco forneceu a estrutura que os sócios precisavam para fazer com que o negócio deslanchasse. “O BTG é um parceiro incrível, que nos incentivou a atuar de forma independente e colocou sua imensa capacidade intelectual, tecnologia e infraestrutura à nossa disposição”, detalha Assumpção.

O mercado de gestão de patrimônio é muito concentrado no Brasil, o que representa uma grande oportunidade para os especialistas que se alinham aos interesses dos clientes. A tecnologia atual e o conhecimento dos sócios permitiu um crescimento rápido, que só não foi maior devido a vários impedimentos regulatórios causados pelo antigo empregador de um dos nossos sócios.

“Pretendemos atingir R$ 10 bilhões sob aconselhamento até o final de 2023; Uma corretora light (DTVM - Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários) também está nos nossos planos para o futuro,” diz Assumpção.