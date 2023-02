Luiza Helena Trajano, da Magalu, volta à lista de bilionários da Forbes

A empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, voltou para o ranking de bilionários da Forbes. Segundo o índice em tempo real da publicação, Trajano tem uma fortuna estimada em 1,1 bilhão de dólares e está na posição 2435 na lista que reúne endinheirados de todo o mundo.

O retorno da executiva ao clube acompanha a alta das ações do grupo varejista, hoje dono de marcas como KaBuM!, Netshoes, Época Comésticos, além da própria Magalu. Desde o início do ano até a tarde desta quarta-feira, 1º de fevereiro, os papéis da companhia subiram 61,39% .

O crescimento, já em andamento nos primeiros dias de janeiro, ganhou um ritmo mais forte após a divulgação de notícias sobre inconsistências contábeis da Americanas no valor de R$ 20 bilhões.

Quando Luiza Helena saiu da lista

Ex-mulher mais rica do país, Trajano saiu da lista da Forbes em julho do ano passado, quando as ações da Magalu perdiam mais de 90% do valor em relação ao pico de R$ 27,34 alcançado em novembro de 2020.

Na época, após o boom de crescimento e de digitalização do varejo nacional ao longo da pandemia, os investidores começaram a olhar para um cenário mais desafiador da economia e do próprio varejo. Como consequência, redirecionaram os investimentos para outros setores e também para a renda fixa.

O cálculo contabilizava o aumento da taxa de juros e a inflação, fatores que diminuem o poder de compra dos consumidores, e o aumento da concorrência com o avanço da Amazon, Shopee, entre outras gigantes asiáticas.

Quem é Luiza Helena Trajano

Hoje na cadeira de presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, a executiva começou cedo a trabalhar na área de vendas, aos 12 anos, quando abriu mão das férias escolares para trabalhar. Tempos depois, aos 18 anos, ingressou na varejista, fundada pelos tios Luiza Trajano Donato e Pelegrino José Donato.

No grupo, passou por todos os departamentos: da cobrança à gerência, das vendas à direção comercial. Desde 1991, quando se tornou superintendente, começou uma ascensão para cargos mais estratégicos que culminou na presidência, ocupada por ela desde 2008.

Luiza é também mãe de Frederico Trajano, CEO da companhia desde 2015. Atualmente, a varejista movimenta cerca de R$ 60 bilhões ao ano em vendas totais.

