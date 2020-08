André Brandão é formalmente indicado para assumir presidência do BB

O Ministério da Economia enviou um ofício ao Banco do Brasil, na tarde desta sexta-feira, 14, autorizando a instituição a iniciar os procedimentos de governança necessários para substituição do presidente Rubem Novaes por André Guilherme Brandão. O banco divulgou isso em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Presidente do HSBC, Brandão substituiu em março de 2012 Conrado Engel — que também foi cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil. O executivo tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e passou também pelo Citibank.

Rubem Novaes entregou pedido de renúncia ao cargo ao presidente Jair Bolsonaro e pegou o mercado de surpresa. O pedido de renúncia se deu, pois o executivo entende que o banco “precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário.” Novaes faz parte de uma seleção de executivos escolhidos por Guedes para assumir a liderança das principais instituições econômicas do país. O grupo agora conta apenas com Pedro Guimarães, no comando da Caixa Econômica Federal, e Roberto Campos Neto, que atua como presidente do Banco Central.