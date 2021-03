Ambev dá auxílio de R$ 100 para 2,8 mil catadores neste carnaval

Sem a realização do Carnaval 2021 por conta da pandemia da covid-19, a fabricante de bebidas Ambev divulgou neste sábado, 13, que firmou uma parceria com a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat) para doar R$ 100 de auxílio financeiro para 2,8 mil profissionais desse setor em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador.

A cervejaria informou que essas cinco capitais foram as praças onde a Ambev atuou no carnaval de 2020 junto com os catadores, que agora estão sem uma fonte de renda extra.

"O apoio da Ambev aos catadores neste momento difícil fortalece nossa parceria e demonstra o reconhecimento dos catadores como prestadores de serviços oficiais do carnaval" segundo Roberto Rocha, presidente da Ancat, em nota.

Auxílio para ambulantes

A Ambev também criou junto com o app Zé Delivery, a plataforma “Ajude um Ambulante”, um movimento para apoiar os vendedores com um auxílio financeiro. Essa ação foi anunciada no começo desta semana.

A expectativa é ajudar cerca de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil, com um auxílio de até R$ 255 para cada. Para isso, os vendedores devem se cadastrar na plataforma pelo site www.ajudeumambulante.com.br.

Com a aprovação do cadastro, o ambulante recebe o valor de R$ 150 e, também, um código para distribuir a consumidores, podendo receber R$ 5 a cada vez que o código for utilizado no Zé Delivery, com máximo de 20 usos por ambulante.

Por fim, aqueles que fizerem um curso profissionalizante sobre consumo responsável de álcool disponível na própria plataforma vão receber R$ 5 extras.