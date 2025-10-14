Amazon e TikTok podem antecipar recuperação da Estée Lauder, dona da MAC, prevê Goldman Sachs

A gigante de cosméticos Estée Lauder pode retomar o crescimento de vendas mais cedo do que o esperado, de acordo com a projeção dos analistas do Goldman Sachs. A avaliação considera o fortalecimento das vendas nos Estados Unidos e na China, além da expansão da empresa em plataformas digitais como Amazon e TikTok.

De acordo com informações do site MarketWatch, analistas elevaram a recomendação das ações da companhia para compra, o que impulsionou os papéis em mais de 7% durante esta segunda-feira, 13.

Segundo o relatório, a Estée Lauder, que inclui marcas como MAC, Aramis, Tom Ford, Clinique e Aveda, poderá registrar recuperação já no primeiro trimestre fiscal encerrado em setembro.

Produtos e canais digitais como motor de crescimento

O CEO Stéphane de La Faverie havia afirmado que a empresa está acelerando lançamentos de produtos, planejando entregar quase um terço dos novos itens em menos de 12 meses, em uma transformação descrita como “a maior da história da companhia”.

Na China continental, a expectativa é que o aumento do consumo, incluindo lojas duty free, apoie a retomada das vendas. Na América do Norte, menos de um terço das vendas depende de lojas de departamento, com o restante distribuído entre Amazon, TikTok Shop e vendas diretas ao consumidor.

Além disso, o lançamento da Clinique na Amazon EUA e a introdução de duas marcas na TikTok Shop são vistos pelos analistas como fatores que ampliam a demanda. As lojas físicas continuam importantes para certas categorias, como fragrâncias e produtos de cuidados com a pele de luxo.

Com isso, o Goldman Sachs projeta que a combinação de novos produtos, canais digitais e foco em produtos premium deve permitir à Estée Lauder alcançar os consumidores de forma mais eficaz e apoiar ganhos de participação de mercado nos próximos trimestres.