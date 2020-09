Água de Cheiro quer a fama dos anos 1990 e aposta em ícones da década

A companhia Água de Cheiro, fundada em 1976 em Belo Horizonte, fez parte da vida de muitos brasileiros na década de 1980 e 1990, mas a partir de erros de gestão nas décadas seguintes perdeu espaço para companhias como O Boticário e Natura. Agora, em plena pandemia, há a busca pela retomada econômica e abertura de novas lojas a partir da aposta na nostalgia e também na conquista do público mais jovem.

Após pedido de recuperação judicial e aquisição em leilão pelo Grupo Narsana em 2016, por R$ 6,6 milhões, a Água de Cheiro passou por um processo de reestruturação que inicialmente não buscou novos franqueados para reestruturar a casa — na época havia cerca de 300 lojas. Agora a estratégia muda e a empresa que possui 119 pontos de venda espera fechar o ano com 145, além de chegar aos 220 pontos até o fim de 2021 em diferentes regiões do Brasil.

Na pandemia, por exemplo, 12 lojas de rua foram inauguradas em cidades que permitiam a abertura desse tipo de comércio. Os valores de investimento para uma franquia variam entre R$84 mil a R$197 mil e o foco está voltado para a abertura de unidades na região Sudeste.

“Conseguimos manter a rede em ritmo crescente mesmo na crise a partir da covid-19. Para se ter ideia, o tíquete médio entre janeiro e agosto é 16% maior quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em relação ao faturamento há expectativa de crescimento em 20% em 2020”, diz Olindo Caverzan Junior, diretor-geral da rede.

Segundo o executivo, mesmo com os shoppings fechados em parte do país, as vendas cresceram a partir de estratégias como o incentivo do uso de um aplicativo de compras, do e-commerce, da rede de contato entre franqueados e a possibilidade de entrega via delivery.

Para atrair os clientes, uma aposta é focar nos jovens por meio de conteúdo nas redes sociais, e naqueles que eram jovens nos anos de maior sucesso da rede de perfumaria. Com esse objetivo, a empresa anuncia a nova edição limitada da fragrância da linha #Self[ie], que traz embalagens dos Ursinhos Carinhosos e garrafas de refrigerante.

Na compra de qualquer uma das quatro fragrâncias #Self[ie], o cliente leva também uma miniatura exclusiva dos Ursinhos Carinhosos, criada em parceria com fabricante de brinquedos Estrela. A empresa tem buscado nas parcerias o fortalecimento da marca. Em setembro, as novidades da #Self[ie] serão disponibilizadas no clube de assinaturas de produtos de beleza Glambox, além de em kits da Giuliana Flores. Influenciadores digitais também participam da estratégia, entre eles o ator Tiago Abravanel e a Maíra Medeiros do canal do YouTube Nunca Te Pedi Nada, com mais de 2 milhões de inscritos. “Temos o desafio de trazer o público jovem para a Água de Cheiro e retomar o grande sucesso da marca ao vender mais produtos e abrir mais lojas”, afirma Junior.