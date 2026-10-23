Debate da Globo entre Lula e Flávio Bolsonaro será transmitido no YouTube? Veja onde assistir

RESUMO ＋ O último debate presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) antes do segundo turno ocorrerá nesta sexta-feira, 23 de outubro, às 21h20, com mediação do jornalista César Tralli.

O último debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será realizado nesta sexta-feira, 23 de outubro.

O encontro está previsto para começar às 21h20 (horário de Brasília), após o Jornal Nacional, e terá mediação do jornalista César Tralli.

A transmissão será feita pela TV Globo e pela GloboNews, além do g1 e do Globoplay. O debate, porém, não será exibido no YouTube da emissora.

Lula e Flávio têm a última chance de debater as ideias da campanha na TV aberta, após um primeiro turno disputado. O senador do PL recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente e candidato à reeleição obteve 45,16%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença foi de 1,87 ponto percentual, equivalente a cerca de 2,2 milhões de votos.

Como será a dinâmica do debate?

O confronto terá quatro blocos, com formatos distintos de interação entre os candidatos, além do momento reservado às considerações finais. Em três deles, as perguntas seguirão temas preestabelecidos; no outro, os participantes terão liberdade para abordar os assuntos que quiserem.

O mediador, César Tralli, fará sorteios ao vivo para determinar a ordem das perguntas.

Primeiro bloco: terá seis rodadas de perguntas relacionadas às diferentes regiões do Brasil e a um tema prioritário nacional. Em cada rodada, os candidatos terão três minutos, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.

Segundo e terceiro blocos: Lula e Flávio poderão selecionar os assuntos das perguntas entre as opções apresentadas no telão. O tempo seguirá a mesma divisão prevista para o primeiro bloco.

Quarto bloco: será dedicado a temas livres. Cada candidato terá oito minutos para falar, com liberdade para intervir ao longo desse período.

Os candidatos poderão circular pelo palco?

Nos três primeiros blocos, o candidato com a palavra poderá se movimentar pelo cenário, enquanto o adversário deverá permanecer no púlpito até chegar sua vez de falar. No quarto bloco, os dois poderão circular livremente pelo próprio lado do estúdio.

A dinâmica é diferente do debate da Band, realizado no domingo, 18. Na ocasião, Flávio Bolsonaro ficou atrás de Lula em diversos momentos enquanto o presidente falava.