Debate da Globo entre Lula e Flávio Bolsonaro será transmitido no YouTube? Veja onde assistir

Flávio x Lula: debate começa às 21h20, no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 23 de outubro (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)
Repórter
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16h05.
O último debate presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) antes do segundo turno ocorrerá nesta sexta-feira, 23 de outubro, às 21h20, com mediação do jornalista César Tralli.
O último debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será realizado nesta sexta-feira, 23 de outubro.
O encontro está previsto para começar às 21h20 (horário de Brasília), após o Jornal Nacional, e terá mediação do jornalista César Tralli.
A transmissão será feita pela TV Globo e pela GloboNews, além do g1 e do Globoplay. O debate, porém, não será exibido no YouTube da emissora.
Lula e Flávio têm a última chance de debater as ideias da campanha na TV aberta, após um primeiro turno disputado. O senador do PL recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente e candidato à reeleição obteve 45,16%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença foi de 1,87 ponto percentual, equivalente a cerca de 2,2 milhões de votos.
O confronto terá quatro blocos, com formatos distintos de interação entre os candidatos, além do momento reservado às considerações finais. Em três deles, as perguntas seguirão temas preestabelecidos; no outro, os participantes terão liberdade para abordar os assuntos que quiserem.
O mediador, César Tralli, fará sorteios ao vivo para determinar a ordem das perguntas.
Primeiro bloco: terá seis rodadas de perguntas relacionadas às diferentes regiões do Brasil e a um tema prioritário nacional. Em cada rodada, os candidatos terão três minutos, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.
Segundo e terceiro blocos: Lula e Flávio poderão selecionar os assuntos das perguntas entre as opções apresentadas no telão. O tempo seguirá a mesma divisão prevista para o primeiro bloco.
Quarto bloco: será dedicado a temas livres. Cada candidato terá oito minutos para falar, com liberdade para intervir ao longo desse período.
Nos três primeiros blocos, o candidato com a palavra poderá se movimentar pelo cenário, enquanto o adversário deverá permanecer no púlpito até chegar sua vez de falar. No quarto bloco, os dois poderão circular livremente pelo próprio lado do estúdio.
A dinâmica é diferente do debate da Band, realizado no domingo, 18. Na ocasião, Flávio Bolsonaro ficou atrás de Lula em diversos momentos enquanto o presidente falava.
O debate começa às 21h20, no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 23 de outubro. O encontro será realizado após o Jornal Nacional.
O debate terá transmissão da TV Globo, da GloboNews, do g1 e do Globoplay. A emissora não exibirá o confronto pelo YouTube.
O debate terá quatro blocos e considerações finais. Três blocos contarão com temas preestabelecidos, enquanto o quarto permitirá que Lula e Flávio Bolsonaro escolham livremente os assuntos.
Nos três primeiros blocos, Lula e Flávio Bolsonaro terão três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica. No quarto bloco, cada candidato terá oito minutos, com liberdade para intervir durante esse período.
Nos três primeiros blocos, apenas o candidato com a palavra poderá circular pelo cenário, enquanto o adversário permanecerá no púlpito. No quarto bloco, Lula e Flávio Bolsonaro poderão circular livremente pelo próprio lado do estúdio.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula obteve 45,16%. A diferença foi de 1,87 ponto percentual, equivalente a cerca de 2,2 milhões de votos.