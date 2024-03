A nova aposta de Elon Musk: criar um concorrente do YouTube

Dono do X, antigo Twitter, Elon Musk está reforçando a aposta no mercado de plataformas digitais. O bilionário está para lançar uma plataforma de vídeos, semelhante ao YouTube, do Google. O aplicativo será embarcado em TVs inteligentes de marcas como Amazon e Samsung.

A informação foi revelada pela Fortune, que prevê a divulgação do app para a próxima semana. Segundo uma fonte do veículo, a plataforma é “idêntica” à do concorrente. Além do YouTube, o empresário também quer competir com a Twitch, famosa pela transmissão ao vivo, o app Signal, de mensagens criptografadas, e o Reddit, o conhecido fórum de mídia social.

A estratégia conversa com os passos de Musk para tornar o X mais atrativo para influenciadores e anunciantes, ao fomentar que a circulação de vídeos longos na ferramenta, criada como um microblog e limitada a pouco mais de uma centena de caracteres.

No começo do ano, a rede informou que agora é uma plataforma que prioriza o conteúdo em vídeo. “O vídeo faz parte de mais de 8 em cada 10 sessões de usuário e percebemos que as visualizações aumentaram quase 30% ano após ano”, afirmou em comunicado ao anunciar um novo produto para incrementar a segurança das marcas e das suas campanhas publicitárias.

Essa não é a primeira vez que a plataforma busca atrair a atenção fora das telas dos smartphones. Em outras ocasiões, ainda sob controle dos gestores antigos, o processo não vingou.

Com Musk, a ação mira atrair a atenção de influenciadores, com o próprio executivo fazendo uma espécie de chamamento e prometendo aos criadores digitais que eles podem ganhar muito dinheiro na plataforma.

O influenciador Mr. Beast, conhecido por ter mais de 243 milhões de inscritos no YouTube, topou o desafio e subiu um vídeo completo no X. Depois, postou os ganhos: mais de US$ 250.000 em receita.

Mesmo assim, desconfiou. Segundo o influenciador, o apelo midiático em cima dele deve ter impulsionado os dividendos. Ou seja, em uma ocasião regular, a plataforma não entregaria todo esse retorno.

Segundo dados de mercado, aproximadamente metade da audiência do YouTube nos Estados Unidos consome os conteúdos pelas TVs. Números de janeiro da consultoria Nielsen também mostram que a marca do Google é a principal entre os serviços de streaming nos EUA, com 8,6%, no consumo pelas telonas, à frente da Netflix, 7,9%. A aposta de Musk representa uma grande batalha pela frente.