12 franquias a partir de R$ 3 mil para quem quer tirar um extra

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 (8. WhatsApp e O Boticário)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 (7º: Subway (CRP (M): 5,7))

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

Franquias baratas ou microfranquias são uma ótima oportunidade para quem está precisando fazer um dinheiro extra. As microfranquias, em especial, têm demonstrado um crescimento notável e uma consolidação significativa no mercado. Segundo estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número de redes que oferecem microfranquias quase dobrou nos últimos anos, com um aumento de 87%, passando de 322 para 604 em 2023.

Mas para isso, é essencial investigar a reputação da marca e o potencial de mercado.

“Apesar da possibilidade de investir em uma rede de baixo custo, esse formato também exige planejamento financeiro e consciência que você se tornou o seu próprio gestor", diz Lucien Newton, especialista em franquias e vice-presidente da vertical de Consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto. "E vai precisar fazer um bom trabalho para ter o desempenho esperado e alcançar o objetivo de ter uma renda extra".

"É fundamental avaliar se o retorno financeiro é compatível com o esforço e o tempo necessários para administrar o negócio. E antes de fazer o investimento, avalie o histórico da franqueadora, o suporte oferecido e as chances reais de sucesso”, afirma.

Separamos 12 opções de franquias baratas e microfranquias para quem quer fazer uma renda extra. Confira.

aiqfome

Fundado em 2007, o aiqfome é o maior aplicativo de delivery do interior do Brasil e o 2° maior do país. Em expansão pelo sistema de franquias desde 2012, ele oferece três formatos de microfranquias para trabalhar de casa e que dispensam a contratação de funcionários. O investimento inicial para fazer parte da rede varia entre R$ 41 mil, para cidades com até 20 mil habitantes, e R$ 118 mil, para regiões com até 60 mil moradores. Neles, o franqueado do aiqfome opera como um representante comercial da sua cidade, prospectando novos comércios locais e ampliando a área de atuação do app. Atualmente, ele conta com cerca de 280 franqueados em mais de 500 cidades pelo Brasil. Idealizado pelo casal paranaense Steph Gomides e Igor Remigio, o aplicativo foi adquirido pelo Grupo Magalu em 2020 e integra a vertical food do conglomerado.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil (incluso taxa de franquia, para cidades de até 20.000 habitantes)

Faturamento médio mensal: a partir R$ 14 mil (para cidades de até 20.000 habitantes)

Prazo de retorno estimado: 18 meses

Acuidar

Fundada em 2016, a rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. A marca entrou para o setor de franchising em 2020, contando hoje com mais de 200 unidades inauguradas.

Investimento inicial: R$ 38 mil (com taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil mensal após 12 meses e R$ 300 mil mensal após 36 meses

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral - nasceu em Joinville, Santa Catarina, e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 280 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Uruguai e Inglaterra.

Investimento inicial: R$ 32 mil (inclui equipamentos, maquinário, estoque inicial e investimento em marketing).

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Laundromat

A Laundromat Express é um modelo de negócio de rápida instalação e preparado para ser integrado a locais de grande circulação de pessoas, como postos de gasolina e supermercados. A rede atua também com operações em lavanderias em condomínios residenciais e hotéis.

Investimento inicial: R$ 78 mil (com taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente, a rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones conta com mais de 139 franquias comercializadas em 22 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Investimento inicial: R$ 4,9 mil (com taxa de franquia).

Faturamento médio mensal: R$ 2,5 mil por kit

Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Mikro Market

Mikro Market é uma franquia carioca de mercado de conveniência autônomo, em condomínios, que já abriu sua atividade para universidades, hotéis, hospitais, sempre em formato sem funcionários. Com um modelo de negócios criado pra gerar praticidade e segurança a Mikro Market, fundada em 2021 estreou no segmento do franchising no fim de 2023 e já conta com mais de 100 unidades.

Investimento inicial: R$ 50 mil, mais taxa de franquia de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. Com um prazo de até 30 dias para implantação, as unidades possuem uma gestão facilitada, a partir da tecnologia da própria rede, denominada de QDash. A empresa é um Negócio em Expansão da EXAME.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno estimado: de 10 a 18 meses

VendaComChat

Fundada em 2022 e estreante no universo do franchising, a VendaComChat é uma rede de franquias para trabalhar de casa, especializada nos serviços de automação do Whatsapp para gerar maior engajamento dos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento de comércios locais como lojas, restaurantes e salões de beleza.

Investimento inicial total: a partir de R$ 3 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 4.455 mil a cada 18 clientes

Prazo de retorno: até 3 meses

Yes! Cosmetics

Rede vegana de cosméticos, a Yes! Cosmetics foi criada em Recife/PE no ano 2000. Atualmente com mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil, a rede conta com um portfólio com mais de 250 itens de perfumaria, maquiagens e cuidados faciais e corporais e também está presente no e-commerce e venda-direta.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil (Inclui taxa de franquia, estoque, equipamentos e sistema e frete)

Faturamento médio mensal: R$25 mil a R$30 mil

Prazo de retorno estimado: 10 a 15 meses

Yes! Idiomas

Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas em 16 estados e no Distrito Federal, a YES! Idiomas é uma rede especializada no ensino de inglês e de espanhol. Atualmente, a marca oferece dois modelos de microfranquias. O primeiro deles é o Modelo Educacional, voltado para instituições de ensino que desejam incorporar o padrão YES! Idiomas em um espaço de até 50m², com investimento inicial a partir de R$ 30 mil e faturamento médio mensal de R$ 30 mil. A rede ainda oferece a opção de investir em escolas nos tamanhos variados para atender a diferentes demandas populacionais como o Soft (120m²/100mil habitantes), com investimento inicial a partir de R$ 98 mil e faturamento de R$ 60 mil mensal.

Investimento inicial: Modelo Educacional: a partir de R$ 30 mil; Soft: a partir de R$ 98 mil.

Modelo Educacional: a partir de R$ 30 mil; Soft: a partir de R$ 98 mil. Faturamento médio mensal : Modelo Educacional: R$ 30 mil; Soft: R$ 60 mil.

: Modelo Educacional: R$ 30 mil; Soft: R$ 60 mil. Prazo de retorno: de 18 a 24 meses para todos os formato

Mr Fit

Criada em 2013 pela empresária Camila Miglhorini, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A rede está presente em 26 estados brasileiros com 750 unidades e em processo de internacionalização, já com unidades em Portugal e no Paraguai.

Investimento inicial total: a partir de R$ 6.999,00, no modelo home office (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 4 mil e R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: de 4 a 8 meses

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento no Brasil, que atua no formato de franquia desde 2020, mesmo ano de sua fundação. Com tecnologia em seu DNA, a startup nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas dentro dos condomínios residenciais e comerciais. Hoje tem mais de 2 mil PDXs espalhados em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a necessidade de atendentes. O tempo médio de implantação é de 90 dias.