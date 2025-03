Imposto de Renda 2025: cerca de 7% dos contribuintes abriram mão de ‘vantagem’ na restituição

Uma das mudanças no Imposto de Renda 2025 é o prazo que os contribuintes terão para acertar as contas com o Leão.

Neste ano, o período para declaração terá dois dias a menos em comparação com 2024 e, talvez por esse motivo, alguns brasileiros já estão se adiantando.

De acordo com informações da Receita Federal, nesta segunda-feira (24), pouco mais de 3 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física já haviam sido entregues.

Na prática esse número representa 7% dos 46,2 milhões de contribuintes que a Receita Federal espera declarar IR este ano.

Entregar a declaração do Imposto de Renda o quanto antes costuma ser a exceção e não a regra entre os brasileiros. Mas quem declara primeiro, tende a ser “privilegiado” na fila de restituição.

Por outro lado, quem deixa para preencher a DIRPF no fim do prazo tem um outro tipo de vantagem: a chance de aumentar em mais de 4% o valor da restituição.

Qual a ‘vantagem’ ignorada por 7% dos contribuintes do Imposto de Renda 2025?

Existe um ditado popular que diz que “o apressado come cru”. Assim, embora a entrega da declaração logo no início do prazo seja um comportamento que a Receita beneficia, esta pode não ser a melhor estratégia para todo mundo.

Via de regra, para os brasileiros com imposto a receber, a Receita costuma realizar o pagamento com base em alguns critérios de prioridade.

Nesse sentido, quanto mais cedo você realiza a declaração, maiores são as chances de receber a restituição nos primeiros lotes.

Essa pode ser uma estratégia interessante para aqueles com maior urgência para colocar as mãos no dinheiro.

Contudo, ao fazer isso, você pode estar abrindo mão de outras vantagens que só costumam ter aqueles que declaram o IR só no fim do prazo. E eu te explico o porquê.

De acordo com o calendário da Receita, as restituições do Imposto de Renda 2025 serão pagas em 5 lotes, começando no dia 30 de abril, data que também marca o fim do prazo para declaração.

Os demais lotes serão pagos no último dia útil de cada mês, entre junho e setembro, seguindo a ordem de prioridade estabelecida pela Receita.

Assim, aqueles que vão receber a restituição a partir do 2º lote terão suas restituições corrigidas em 1% mais a variação da Selic no mês anterior. Confira o calendário:

Para se ter uma ideia, em 2024, o último lote do Imposto de Renda apresentou uma correção de 5,34%, com uma Selic a 10,50% ao ano.

Vale lembrar que, na última quarta-feira (19), o Banco Central elevou a Selic para 14,25%. Ou seja, estamos falando de um potencial de correção de mais de 1% ao mês, além dos 1% adicionais.

Para você ter uma ideia, se usássemos como base a rentabilidade da Selic em fevereiro (0,99%) estaríamos falando de uma correção de aproximadamente 1,99% para as restituições do segundo lote.

E, levando em conta que a cada lote o valor é corrigido, quanto mais tarde o contribuinte receber, mais a restituição vai render.

Lembrando que são raras as oportunidades de um retorno de 100% do CDI, sem cobrança de IR e com a garantia do governo.

