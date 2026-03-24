8D Hubify e Dialetto unem forças para integrar marketing, vendas, atendimento e RP

A 8D Hubify e a Dialetto anunciam nesta terça-feira, 24 de março, uma fusão com o objetivo de formar um grupo voltado à integração entre marketing, vendas, atendimento e relações públicas.

A nova estrutura reunirá mais de 130 profissionais e pretende alcançar faturamento de R$ 23 milhões até o fim de 2026, conectando competências dentro de uma estratégia voltada à geração de receita em empresas de diferentes portes.

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O movimento reflete uma mudança no mercado de comunicação e marketing, em que empresas têm buscado integrar diferentes áreas em uma lógica única de crescimento.

Nesse cenário, marketing, vendas, atendimento e tecnologia deixam de operar de forma isolada e passam a ser organizados dentro do conceito de Revenue Operations (RevOps), modelo que conecta essas funções para dar mais previsibilidade e eficiência à geração de receita.

A fusão entre 8D Hubify e Dialetto nasce desse contexto. Enquanto a 8D Hubify atua na integração entre marketing, vendas e tecnologia, a Dialetto traz quase duas décadas de experiência em reputação, posicionamento e construção de imagem para empresas de tecnologia e organizações ligadas à inovação.

Para Fabio Duran, CEO da 8D Hubify, a fusão consolida uma visão sobre o futuro das operações de crescimento nas empresas.

“Empresas não crescem de forma consistente com marketing, vendas e tecnologia operando separadamente. O que estamos construindo é uma estrutura orientada a Revenue Operations, em que cada área atua conectada a uma estratégia de geração de receita. A entrada da Dialetto amplia esse modelo ao incluir reputação e construção de autoridade como parte da estratégia dos clientes”, afirma.

Segundo Rodrigo Lóssio, CEO e cofundador da Dialetto, a fusão reforça o papel da reputação e do posicionamento de marca nas estratégias de crescimento.

“Reputação e autoridade ampliam qualquer estratégia de crescimento. Quando uma empresa constrói confiança no mercado e tem posicionamento claro, marketing, vendas e relacionamento com clientes funcionam melhor. Ao conectar relações públicas a uma estrutura de RevOps, conseguimos tornar mais claro o impacto da comunicação nos resultados do negócio”, diz.

Os empreendedores se conheceram dentro do ecossistema de parceiros da RD Station. A Dialetto foi a primeira agência a integrar o programa e atuou por dez anos no mercado de inbound marketing, além da assessoria de imprensa.

A 8D Hubify, parceira desde 2018, é hoje a agência com maior receita gerenciada de clientes RD Station.

Com a saída da Dialetto do programa em 2022, os empreendedores se aproximaram e iniciaram o processo que levou à fusão, anunciada no CMO Summit 2026, em São Paulo.

Grupo integra RevOps e relações públicas

A 8D Hubify atua com serviços de marketing, vendas e atendimento por meio de tecnologia, automação e gestão de dados, dentro da lógica de Revenue Operations.

A empresa nasceu da fusão, em 2023, entre a 8D Pro, de Belo Horizonte, e a Hubify, de São Paulo.

Hoje conta com cerca de 100 colaboradores e atende mais de 40 clientes, além de parcerias com plataformas como RD Station, HubSpot, Blip e MoEngage, além de Google e Meta.

Já a Dialetto é especializada em relações públicas e construção de reputação institucional e executiva, com foco em empresas de tecnologia e inovação, além de atuar com organizações e ecossistemas empreendedores em todo o país.

A agência desenvolve projetos de posicionamento institucional, assessoria de imprensa, produção de conteúdo e construção de imagem para executivos e empresas. Fundada em Florianópolis, conta com 30 funcionários, 50 clientes ativos e já atendeu mais de 500 empresas.

A união amplia a capacidade de atender empresas que buscam conectar geração de demanda, posicionamento de marca e reputação dentro de estratégias mais estruturadas.

As principais áreas atendidas pelo grupo são financeiro, varejo, indústria, bens de consumo, logística e tecnologia.

Com a 8D Hubify estão marcas como BYD, Ajinomoto, Total Express, Consórcio Magalu, Nuvemshop, Santo Digital, Remessa Online, Iron Mountain, SOAP, Caju, RD Station e TOTVS.

Já entre os clientes da Dialetto estão Sebrae Startups, ACATE, Instituto Caldeira, Kamino, Tempest, Zucchetti, Agendor, Manhattan Associates, HostGator, Semantix e Audaces.

Integração nos próximos dois anos

A fusão prevê um período de integração progressiva ao longo dos próximos dois anos. Nesse período, as empresas irão conectar estratégias comerciais, desenvolver projetos conjuntos e compartilhar metodologias entre as equipes.

A formação de uma holding, que concentrará o controle das empresas do grupo, deve ocorrer ao longo de 2027, após a consolidação das operações.

Entre as iniciativas previstas para este ano estão participações conjuntas em eventos do setor, como CMO Summit, Fórum E-commerce Brasil, Startup Summit e RevOps Summit, evento da 8D Hubify voltado à discussão de estratégias de crescimento.

A operação contou com assessoria de M&A da WP Capital e Norder Capital, representando a 8D Hubify, e, do lado da Dialetto, da Silva Schutz Advogados, Softcon e Black T-shirt Consulting.