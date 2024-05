15 franquias baratas a partir de R$ 40.000 para empreender com alimentação fast-food

No dinâmico mercado das franquias, uma estratégia está se destacando como uma oportunidade lucrativa e simplificada para empreendedores: as franquias monoproduto. Ao se concentrarem em oferecer especialização em um único item, essas franquias estão conquistando um espaço valioso no mercado -- e passam a competir com grandes nomes do setor de food-service.

Esta abordagem permite que as marcas aprimorem sua qualidade, mas também oferece uma imersão para os clientes, fortalecendo laços e cultivando fidelidade, fatores essenciais para o sucesso no mundo do franchising.

Investir em franquias monoproduto não apenas oferece vantagens econômicas, mas também simplifica operações, tornando a gestão diária mais eficiente e proporcionando uma experiência de marca mais marcante.

Confira, a seguir, algumas opções de franquias com um produto para empreender em 2024:

Crepe do Rão

Com 15 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, o Crepe do Rão é uma rede de microfranquias especializada em crepes que faz parte do Grupo Rão – holding que conta com 23 marcas no seu portfólio. No sistema de franchising desde 2023, a microfranquia do Crepe do Rão requer apenas 10m² e 2 funcionários para operar.

Investimento inicial: a partir de R$ 40.000

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Lucro médio mensal: 10%

Previsão de retorno: 24 meses

Ice Cream Roll

Fundada em Indaiatuba, interior de São Paulo, em 2017, a Ice Cream Roll é a maior franqueadora de sorvete na chapa do mundo. Atualmente, conta com 66 unidades distribuídas em 18 estados do Brasil + DF, tendo um cardápio com mais de 1,4 mil combinações possíveis de sabores; a Ice Cream Roll também investe muito em produtos sazonais, tendo trazido, recentemente, o Gelato e o Gelato no Palito, que podem ser personalizados na hora, ao gosto do cliente.

Investimento inicial: a partir de R$ 87.000

Faturamento médio mensal: R$ 75.000

Prazo de retorno: 12 meses

Borda & Lenha

Fundada em 2016, é a primeira rede fast-pizza do Brasil e, no cardápio, oferece pizzas feitas com massa artesanal, que chega nas lojas pré-assada, pronta para a montagem, dessa forma, além de assegurar a qualidade e manter a padronização, a marca assegura que as pizzas sejam assadas em até 3 minutos. Para personalizar a experiência do cliente, com qualidade, sabor e preço acessível, a marca permite que o cliente monte o sabor da pizza a partir de mais de 25 opções de toppings. No franchising desde 2019, a rede conta com 50 unidades em todo o território nacional e para 2024, prevê dobrar de tamanho, faturando cerca de R$ 30 milhões.

Investimento inicial: R$ 105 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 55 mil

Prazo de retorno: até 18 meses

Açaí do Rão

Considerada a mais recente rede de franquia do Grupo Rão, holding que conta com 23 marcas no seu portfólio, o Açaí do Rão é uma marca especializada no fruto amazônico. No sistema de franchising desde 2023, a franquia do Açaí do Rão requer apenas 15² e 3 funcionários para operar.

Investimento inicial: R$ 160.000

Faturamento médio mensal: R$ 70.000

Lucro médio mensal: 15%

Prazo de retorno: 18 meses

American Cookies

Especializada em cookies artesanais, a American Cookies é uma marca brasiliense que conta com 57 unidades espalhadas por 11 estados brasileiros, distribuindo para os mesmos por logística rodoviária terceirizada e própria. Os Cookies de excepcional qualidade são o carro chefe da marca, que tem como característica marcante a simplicidade operacional no varejo e a forte identidade visual.

Investimento Inicial: a partir de R$ 175.000 no quiosque

Faturamento médio mensal: de R$ 50.000 a R$ 120.000

Lucro Previsto: 12 a 20% em todos os formatos

Previsão de Retorno: de 18 a 24 meses também para todos os formatos

Eggies

Fundada em 2021, o Eggies é uma franquia de alimentação saudável que leva o ovo como ingrediente principal. Com lanches frescos e preparados na hora, a marca oferece uma opção rápida e saudável para clientes ocupados. Seu cardápio enxuto conta com pratos onde o ovo é protagonista, combinando praticidade, nutrição e sabor. Os franqueados da marca atuam com o gerenciamento da unidade, que conta com todo o suporte da franqueadora.

Investimento: a partir de R$ 175.000

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Tempo médio de retorno: 18 a 24 meses

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Fundada em 2007 por Vanessa Vilela, em Três Pontas, sul de Minas Gerais, a Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais é uma rede de franquias que oferece dois modelos de negócios em um, unindo em um mesmo espaço uma cafeteria com foco em cafés especiais e uma loja de cosméticos inovadores à base de café. A rede é pioneira na fabricação de cosméticos à base de café, hoje possui no portfólio aproximadamente 200 itens, e um dos principais diferenciais é o espaço único que proporciona uma verdadeira imersão no universo do café, o grão mais amado do Brasil. Hoje conta com 22 operações no Brasil e pretende fechar o ano com 100 unidades.

Investimento Inicial: a partir de R$ 177.900 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: valor estimado em R$ 40 mil

Prazo de retorno: em média 24 meses

Milky Moo

A rede de milkshakes que mais cresce no Brasil, nasceu em Goiás e hoje já conta com mais de 350 lojas em operação espalhadas pelo país. Com um modelo de negócio enxuto e de fácil operação e logística, a Milky Moo aposta em três formatos de franquias: quiosques, lojas de rua e loja de shopping.

Investimento inicial: R$ 190.000 no quiosque

Faturamento médio mensal: R$ 70.000

Lucro previsto: 15 a 20%

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Najah Rão

A marca de comida árabe Najah Rão conta com 14 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. No sistema de franchising desde 2019, a rede especializada em esfihas aposta em uma franquia enxuta e com logística simplificada.

Investimento inicial: R$ 220.000

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Lucro previsto: 12% a 14%

Previsão de retorno: Até 2 anos

Conglomerado Burger

Franquia multimarcas do Grupo Rão, o Conglomerado Burguer oferece a operação de quatro marcas de hambúrguer (Chicken Rão, Rão Burguer, Bob Beef e Ogro Steaks) em uma única operação. Com 18 lojas espalhadas pelo eixo Rio x São Paulo, a franquia de hambúrguer do Grupo Rão requer o investimento inicial de R$ 220 mil para um modelo híbrido que oferece um faturamento médio mensal de R$ 160 mil e previsão de retorno em até 24 meses.

Investimento inicial: R$ 220.000

Faturamento médio mensal: R$ 160.000

Lucro previsto: 12% a 15%

Previsão de retorno: Até 24 meses

House Forneria

Com um conceito híbrido que oferece a agilidade do serviço de entregas de uma dark kitchen com ingredientes premium de uma pizzaria gourmet, a House Forneria deu início ao sistema de franchising em 2023. Com duas lojas próprias no Rio de Janeiro e uma franquia, a franquia especializada em pizzas requer o investimento inicial de R$ 230 mil em um espaço de 50m² que oferece um faturamento médio mensal de R$ 120 mil. A previsão de retorno é de 18 a 24 meses.

Investimento inicial: R$ 230.000

Faturamento médio mensal: R$ 120.000

Lucro previsto: não informado

Prazo de retorno do investimento: 18 a 24 meses

Pizza do Rão

Famosa por oferecer pizzas quadradas, a Pizza do Rão é uma das redes mais consolidadas do Grupo Rão, holding que conta com 23 marcas no seu portfólio. Com 35 lojas espalhadas por cinco estados brasileiros, inclusive em Portugal, a Pizza do Rão oferece uma operação enxuta com foco nas pizzas, que requer um investimento inicial de R$ 250 mil, com faturamento médio mensal de R$ 210 mil e previsão de retorno de até 24 meses.

Investimento inicial: R$ 250.000

Faturamento médio mensal: R$ 210.000

Lucro previsto: 10% a 14%

Previsão de retorno: Até 24 meses

Bubble Mix

De inspiração oriental, a Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Criada em 2014 no Paraná pelos sócios Rodrigo Balotin, Alex Lin e Rogério Arcanjo, a marca entrou no franchising em 2016 e hoje possui mais de 80 unidades em 17 estados. Entre os produtos, estão os tradicionais chás, além de opções com frutas, café e até bubble tea com yakult, chegando a mil combinações de sabores.

Investimento inicial: R$ 190.000

Faturamento médio mensal: R$ 43.000

Prazo de retorno: 20 a 24 meses

Casa de Bolos

Maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, a rede oferece mais de 100 opções de bolos caseiros com uma produção 100% artesanal e feita com fruta de verdade, que inclui versões clássicas, diet, funcional, mini, baby, tortas, cucas, Bolo Caseiro no Pote e sobremesas geladas, para todos os tipos de paladar nas mais de 500 unidades pelo país.

Investimento Inicial: R$ 143 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 57 mil

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Croasonho

A rede Croasonho, a única do país especializada em croissants recheados, possui mais de 70 lojas, em nove estados mais o Distrito Federal. O grande diferencial gastronômico da marca são os Croasonhos artesanais, produzidos com massa crocante por fora e macia por dentro e mais de 30 recheios, entre doces e salgados.