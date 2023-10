12 empresas a cada 1 minuto: Brasil cria mais de 2,1 milhões de novos negócios no 1º semestre

No primeiro semestre do ano foram criados 2.117.073 novos negócios no Brasil, uma média de 12 empreendimentos por minuto, de acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian.

O segmento de “Serviços de Alimentação”, que engloba atividades como bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks, foi o que mais registrou aberturas no período – 140.808 no total, com representatividade de 6,6% e a média de 1.136 registros por dia útil.

Veja, a seguir, a criação de empresas por seguimento:

Segmento Quantidade Média Por Dia Útil Serviços de Alimentação 140.808 1.136 Reparação e Manutenção de Prédios e Instalações Elétricas 123.446 996 Serviços de Propaganda e Publicidade 110.471 891 Serviços De Higiene e Embelezamento Pessoal 109.775 885 Comércio de Confecções em Geral 95.527 770 Curso Preparatório e de Especialização 93.016 750 Transporte Rodoviário de Cargas 84.253 679 Transporte Urbano de Cargas 54.695 441 Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios 51.715 417 Serviços Auxiliares de Transportes 50.646 408 Serviços Técnicos 43.532 351 Serviços de Mão de Obra Especializada 39.597 319 Oficina Mecânica 37.100 299 Serviços Médicos 36.446 294 Comércio de Bebidas 30.908 249 Promoção De Eventos 25.718 207 Serviços Médicos E Veterinários 24.996 202 Indústrias De Bolos, Biscoitos E Salgadinhos 22.733 183 Reparação De Equipamentos De Informática 21.234 171 Serviços De Alimentação Ambulante 20.989 169

"A criação de empreendimentos nos setores que mais cresceram mostra que a tendência de ‘Serviços’ ganhar o protagonismo deve continuar, principalmente, pelo baixo investimento necessário e velocidade do retorno, que pode ser mais rápido, especialmente na área da alimentação”, diz Cleber Genero, vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian.

Na análise macro por setores, “Serviços” se destacou, representando 71,7% das novas empresas (mais de 1,5 milhão) e crescimento de 5,8% em relação ao período de janeiro a junho de 2022. Na representatividade frente ao total de companhias, o setor ficou bem acima do “Comércio” (20,8%) e “Indústria” (6,3%).

O total de 2,1 milhões de novas empresas apresentou uma alta de 2,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

MEIs lideram empreendimentos abertos

Na visão por natureza jurídica, os “Microempreendedores Individuais” (MEIs) lideraram a participação com maior número de empreendimentos abertos no semestre (77,0%), seguido por “Sociedades Limitadas” (18,3%).

O ranking segue com:

“Empresa Individual” (2,6%)

“Demais” (2,1%)

Qual região abriu mais negócios?

No primeiro semestre de 2023, o ranking das regiões foi liderado pelo Sudeste, que registrou a criação de 1.071.737 empresas.

O Sul aparece em 2º lugar com 402.256 novos empreendimentos

Nordeste com 334,580

Centro-Oeste com 201.984

Norte com 106.516

Na visão por Unidades Federativas (UF), o estado de São Paulo se destacou com o maior número de negócios inéditos e o Amapá com o menor. O comparativo anual revelou que Mato Grosso marcou o maior crescimento, de 10,9%.

